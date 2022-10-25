Корейская Kia может полностью закрыть бизнес в России, – Bloomberg

Южнокорейский автопроизводитель Kia может полностью закрыть свой бизнес в России, если нестабильность в стране-агрессоре на фоне длительной войны в Украине продолжит расти. Об этом заявил исполнительный вице-президент корпорации Ву Джон Джу 25 октября.

Как пишет издание Bloomberg, Kia рассматривает полный выход из российского рынка, как худший сценарий развития событий. Это происходит на фоне того, что показатель продаж корпорации в стране-агрессоре упал в этом году почти на две трети против прошлого года, в частности, из-за невозможности импортировать авто, изготовленные за рубежом.

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Kia может полностью выйти из российского рынка

Заявление о вероятном полном выходе из России вице-президент Kia сделал во время объявления отчета об операционной прибыли компании за третий квартал текущего года. Показатели оказались значительно ниже, чем в среднем прогнозировали аналитики.

Если вы спросите у меня об одном негативном факторе для продаж, то я назову то, что нестабильность в России может ускориться в следующем году, а сам автомобильный рынок может полностью приостановиться на некоторое время. Мы размышляем над решением о том, чтобы заниматься только послепродажным обслуживанием авто, поскольку фактически нет возможности поставлять туда (в Россию – ред. 24 канал) автомобили,

– заявил Ву Джон Джу.

К слову, продажи Kia в России в этом году упали почти на 65%, когда по всему миру средний показатель для компании составил лишь минус 4,1%. Вице-президент корпорации отметил, что сбои в цепочках поставок в России и Китае ожидаемо продолжатся до конца года.

Южнокорейская корпорация до сих пор производит свои авто на заводе в Санкт-Петербурге, которым управляет дочерняя компания Hyundai Motor Co. По данным Bloomberg, российские мощности способны выпускать до 200 тысяч автомобилей ежегодно, и на заводе работает около 2 200 сотрудников.

Отметим, что в прошлом году Kia была вторым по популярности автомобильным брендом в России после "АвтоВАЗа", с долей продаж в 12% от всего российского авторынка. На третьем месте тогда оказалась Hyundai с долей в 11%.