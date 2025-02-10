Киевстар нацелился на покупку еще одного сервиса

Украинский мобильный оператор Киевстар заинтересован в приобретении популярного сервиса бронирования лекарств Tabletki.ua, что может стать важной частью его стратегии развития.

Решение примет АМКУ

После снятия ареста с корпоративных прав компании, сделка выглядит все более реалистичной. Согласно информации Forbes Ukraine, Киевстар подал заявку в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) на покупку сервиса в ноябре 2024 года.

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Однако, на тот момент комитет отказал в согласовании сделки из-за вопросов, связанных с арестом части корпоративных прав Киевстара. После снятия ареста Шевченковским судом, оператор может подать повторную заявку на приобретение сервиса, уже имеющего более 10 миллионов пользователей и сотрудничающего с 12 000 аптек по всей Украине.

Что известно о сервисе Tabletki.ua Tabletki.ua, основанный в 2010 году, стал одним из самых популярных онлайн-ресурсов для сравнения цен на лекарства и их бронирования в аптеках. За последние годы сервис показал значительный рост, что делает его привлекательным для потенциальных инвесторов. Оценка компании варьируется от 30 до 80 миллионов долларов, что зависит от высокого уровня рентабельности бизнеса.

Киевстар хочет создать "суперприложение"

Киевстар, который планирует выйти на биржу Nasdaq в 2025 году, активно рассматривает возможности для расширения своей деятельности за пределы традиционной мобильной связи, в частности через приобретение таких компаний, как Uklon и Tabletki.ua.

Обратите внимание! Аналитики предположили, что объединение этих сервисов может позволить создать мощное "суперприложение", объединяющее медицинские и транспортные услуги, интегрируя их с платформой Helsi для предоставления комплексных услуг украинским пользователям.

Похоже, что Киевстар имеет амбициозные планы на ближайшее будущее, а соглашение с Tabletki.ua может стать важным шагом на пути к масштабной трансформации и расширению рынка.