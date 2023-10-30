Покрыть связью всю страну и инвестировать миллионы долларов в Helsi: Киевстар озвучил свои планы

Компания Киевстар планирует расширить свое покрытие почти на всю страну. Кроме того, гигант задумывается об инвестициях в новые сферы.

Амбициозные планы Киевстара

Мобильный оператор Киевстар сообщил о том, что сейчас будет развивать технологию LTE, которая имеет пропускную способность до 10 Мбит/с. Согласно плану, уже к 2026 году уровень покрытия должен составить 98% территории Украины.

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Мы считаем, что это будет ключевая технология на ближайшие 5-7 лет. Она будет передавать наибольшее количество интернета или данных наших потребителей,

– заявил президент компании Александр Комаров.

Ранее сообщалось об аресте корпоративных прав Киевстара, принадлежавших россиянам. Скорее всего, они просто национализируются, на деятельность Киевстара это не повлияло никоим образом.

Также Киевстар сосредоточится на развитии сети, технологиях и улучшении качества связи. Все это будет реализовано при поддержке материнской компании VEON, которая готова поддержать эти шаги на 600 миллионов долларов.

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Еще 10 миллионов долларов Киевстар планирует инвестировать в систему обслуживания пациентов Helsi, владельцем которой стал в прошлом году. Компания хочет построить целую экосистему сервисов, позволяющих ввести многие инновации в сфере здравоохранения.