Покрыть связью всю страну и инвестировать миллионы долларов в Helsi: Киевстар озвучил свои планы
Компания Киевстар планирует расширить свое покрытие почти на всю страну. Кроме того, гигант задумывается об инвестициях в новые сферы.
Амбициозные планы Киевстара
Мобильный оператор Киевстар сообщил о том, что сейчас будет развивать технологию LTE, которая имеет пропускную способность до 10 Мбит/с. Согласно плану, уже к 2026 году уровень покрытия должен составить 98% территории Украины.
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Мы считаем, что это будет ключевая технология на ближайшие 5-7 лет. Она будет передавать наибольшее количество интернета или данных наших потребителей,
– заявил президент компании Александр Комаров.
Также Киевстар сосредоточится на развитии сети, технологиях и улучшении качества связи. Все это будет реализовано при поддержке материнской компании VEON, которая готова поддержать эти шаги на 600 миллионов долларов.Сміливість – ознака успішних людей, які не женуться за трендами, а створюють їх. Зі Škoda Kamiq ви відчуєте це повною мірою! Завдяки емоційному дизайну компактний кросовер виділяється із загального потоку машин, а комфортний інтер’єр та продумані функції зроблять пересування міськими джунглями приємною забавою, навіть у понеділок чи в години пік.
Еще 10 миллионов долларов Киевстар планирует инвестировать в систему обслуживания пациентов Helsi, владельцем которой стал в прошлом году. Компания хочет построить целую экосистему сервисов, позволяющих ввести многие инновации в сфере здравоохранения.