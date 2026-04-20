Отключат с 00:00 21 апреля: мобильный оператор предупредил о важных изменениях

Киевстар объявил о новом этапе обновления своей сети. Уже с 21 апреля 2026 года оператор начнет постепенно отказываться от технологии 3G в части населенных пунктов и переводить эти частоты под более современный 4G.

Какие будут изменения от Киевстара?

Цель проста – сделать мобильный интернет быстрее и стабильнее, сообщили в Киевстаре.

В компании объясняют: вместо того, чтобы поддерживать устаревшую инфраструктуру, ресурсы направляют на развитие LTE. Это также один из шагов к будущему запуску 5G.

Фактически речь идет о постепенном "выключении" 3G там, где его заменит 4G с лучшими характеристиками скорости и качества связи.

Где именно выключат 3G:

Кировоградская область: Гайворон, Голованевский район, Новомиргород, Новоукраинка, Знаменка, Долинская, Кропивницкий район.

Одесская область: Затока, Белгород-Днестровский район, Килия, Рени, Измаильский район, Арциз, Болградский район, Березовский район, Балта, Подольск, Подольский район, Раздельнянский район.

Винницкая область: Винница, Винницкий район и Немиров.

Полтавская область: Лубны, Хорол, Лубенский район, Миргородский район и Полтавский район.

Пользователям советуют проверить, работает ли их телефон уже с 4G. Если нет – стоит активировать эту функцию в настройках устройства.

Также важный момент: если SIM-карта устарела и не поддерживает 4G, ее можно бесплатно заменить на USIM. При этом номер телефона останется прежним. Для этого достаточно обратиться в ближайший магазин Киевстар.

Что будет с тарифами Киевстар?

Тарифы на мобильную связь регулярно повышаются, а телеком-компании устраивают "охоту" на абонентов, которые хотят уйти от своего оператора к другому, с более низкими тарифами. 24 Канал поинтересовался у Александра Комарова, как повышение цен влияет на клиентскую базу и чего ждать абонентам в течение следующих месяцев.

Александр Комаров CEO Киевстара Тарифы будут расти. Все очень просто – в стране двузначная официальная инфляция. Мы – субъект экономики этой страны.

Комаров называет два ключевых фактора, давящих на экономику любого бизнеса.

Первый – инфляция.

В ряде расходных статей, критически важных для оператора, реальный рост значительно превышает официальные 12%.

В периоды пиковой нагрузки – утром и вечером – коммерческая электроэнергия подорожала примерно на 60% за последний год.

Платежи за радиочастотный спектр выросли на 23%, так же более чем на 20% повысились расходы на оплату труда.

Второй – девальвация.

По оценкам Комарова, год к году курс гривны просел на 6 – 7%. Это даже лучше тех пессимистических цифр, которые компания закладывала в бюджет, но все равно создает дополнительное давление.

Примерно 30% дохода компания реинвестирует в сеть, и львиная доля этих инвестиций – в валюте: аккумуляторы, генераторы, радиооборудование, лицензионное ПО (Ericsson, Nokia и т.д.) покупаются не за гривну. В национальной валюте остаются скорее "столбы и часть сервисов".

