Популярный оператор поднимает стоимость одной услуги до 9 600 гривен в месяц

С 1 апреля 2026 года Киевстар обновляет условия популярной услуги из-за изменений в экономике. Ее стоимость достигнет 9 600 гривен (с НДС).

Какая услуга Киевстар будет стоить дороже?

Мобильный оператор обновляет ежемесячную плата за услугу "Рассылка Viber-сообщений" для корпоративных абонентов", пишет Киевстар.

Ее стоимость составит 9 600 гривен с НДС, а также обновляется стоимость за одно доставленное сообщение:

Транзакционное – 0,66 гривны с НДС;

Промо – 1,65 гривен с НДС.

Изменения вводятся с учетом экономических и рыночных условий, в том числе колебаний валютного курса, – сообщил оператор.

Сколько средств телеком-компании тратят на сохранение устойчивости сети во время отключений?

lifecell

После начала полномасштабной войны компания сделала энергоустойчивость одним из главных направлений инвестиций – в резервное питание уже вложили более 2 миллиардов гривен.

Но длительные отключения постоянно означают еще и большие расходы: нужно больше топлива, более сложная логистика, чаще обслуживать и отправлять технические бригады на объекты,

– добавляют в lifecell.

Главной задачей сейчас остается – выдержать баланс, а именно обеспечить стабильную работу сети, эффективно использовать технику и одновременно не перегружать людей, которые поддерживают связь в сложных условиях.

Киевстар

Компания Киевстар заявляет, что делает все возможное, чтобы абоненты оставались на связи при любых условиях. Устойчивость сети во время отключений света является одним из приоритетов, и с 2022 года она выросла более чем в 4 раза.

В энергоустойчивость мы уже вложили более 3,5 миллиардов гривен и планируют инвестировать и в дальнейшем. Кроме того, компания реализует инвестиционную программу объемом 1 миллиард долларов на 2023 – 2027 годы,

– заявляет оператор.

Эти средства направляются на усиление энергоустойчивости, развитие технологий связи, восстановление инфраструктуры и новые цифровые сервисы для пользователей.

Vodafone

Зато больше всего средств инвестировала в повышение энергостойкости компания Vodafone. Там заявляют, что с начала полномасштабной войны было инвестировано более 20 миллиардов гривен. Если сравнивать с довоенным периодом, то это рекордные показатели.

Мы инвестируем в модернизацию оборудования, системы резервного питания, новые технологические решения, которые позволяют потреблять меньше электроэнергии, альтернативную зеленую энергию и тому подобное,

– отмечают там.

