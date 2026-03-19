Популярный оператор поднимает стоимость одной услуги до 9 600 гривен в месяц
- Популярный мобильный оператор поднимает стоимость услуги для корпоративных абонентов с 1 апреля 2026 года.
- Компании Киевстар, lifecell и Vodafone вкладывают значительные средства в энергоустойчивость сети, причем Vodafone инвестировал более 20 миллиардов гривен с начала войны.
С 1 апреля 2026 года Киевстар обновляет условия популярной услуги из-за изменений в экономике. Ее стоимость достигнет 9 600 гривен (с НДС).
Какая услуга Киевстар будет стоить дороже?
Мобильный оператор обновляет ежемесячную плата за услугу "Рассылка Viber-сообщений" для корпоративных абонентов", пишет Киевстар.
Ее стоимость составит 9 600 гривен с НДС, а также обновляется стоимость за одно доставленное сообщение:
- Транзакционное – 0,66 гривны с НДС;
- Промо – 1,65 гривен с НДС.
Изменения вводятся с учетом экономических и рыночных условий, в том числе колебаний валютного курса, – сообщил оператор.
Сколько средств телеком-компании тратят на сохранение устойчивости сети во время отключений?
- lifecell
После начала полномасштабной войны компания сделала энергоустойчивость одним из главных направлений инвестиций – в резервное питание уже вложили более 2 миллиардов гривен.
Но длительные отключения постоянно означают еще и большие расходы: нужно больше топлива, более сложная логистика, чаще обслуживать и отправлять технические бригады на объекты,
– добавляют в lifecell.
Главной задачей сейчас остается – выдержать баланс, а именно обеспечить стабильную работу сети, эффективно использовать технику и одновременно не перегружать людей, которые поддерживают связь в сложных условиях.
- Киевстар
Компания Киевстар заявляет, что делает все возможное, чтобы абоненты оставались на связи при любых условиях. Устойчивость сети во время отключений света является одним из приоритетов, и с 2022 года она выросла более чем в 4 раза.
В энергоустойчивость мы уже вложили более 3,5 миллиардов гривен и планируют инвестировать и в дальнейшем. Кроме того, компания реализует инвестиционную программу объемом 1 миллиард долларов на 2023 – 2027 годы,
– заявляет оператор.
Эти средства направляются на усиление энергоустойчивости, развитие технологий связи, восстановление инфраструктуры и новые цифровые сервисы для пользователей.
- Vodafone
Зато больше всего средств инвестировала в повышение энергостойкости компания Vodafone. Там заявляют, что с начала полномасштабной войны было инвестировано более 20 миллиардов гривен. Если сравнивать с довоенным периодом, то это рекордные показатели.
Мы инвестируем в модернизацию оборудования, системы резервного питания, новые технологические решения, которые позволяют потреблять меньше электроэнергии, альтернативную зеленую энергию и тому подобное,
– отмечают там.
Со 2 апреля lifecell повышает стоимость архивных тарифов, цены вырастут на 66%, 20%, 68%, или на 41%. Акционный тариф "Просто Лайф" для новых абонентов, которые переходят в сеть, стоит 120 гривен и включает безлимитные звонки внутри сети и 8 ГБ интернета.
Vodafone повысил цены на популярные тарифы, средний рост составляет 60 – 80 гривен. Обновления включают больше мобильного интернета, расширение минут для звонков и улучшение роуминговых возможностей в странах ЕС. Речь идет об архивных тарифах Joice, SuperNet, Light+.