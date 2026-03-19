Яка послуга Київстар коштуватиме дорожче?

Мобільний оператор оновлює щомісячну плата за послугу "Розсилка Viber-повідомлень" для корпоративних абонентів", пише Київстар.

Дивіться також Все зміниться вже у березні: відомий мобільний оператор знову піднімає вартість тарифів

Її вартість становитиме 9 600 гривень із ПДВ, а також оновлюється вартість за одне доставлене повідомлення:

Транзакційне – 0,66 гривні із ПДВ;

Промо – 1,65 гривня із ПДВ.

Зміни запроваджуються з урахуванням економічних та ринкових умов, у тому числі коливань валютного курсу, – повідомив оператор.

Скільки коштів телеком-компанії витрачають на збереження стійкості мережі під час відключень?

lifecell

Після початку повномасштабної війни компанія зробила енергостійкість одним із головних напрямків інвестицій – у резервне живлення вже вклали понад 2 мільярди гривень.

Але тривалі відключення постійно означають ще й більші витрати: потрібно більше пального, складніша логістика, частіше обслуговувати та відправляти технічні бригади на об'єкти,

– додають в lifecell.

Головним завданням зараз залишається – витримати баланс, а саме забезпечити стабільну роботу мережу, ефективно використовувати техніку та водночас не перевантажувати людей, які підтримують зв'язок у складних умовах.

Київстар

Компанія Київстар заявляє, що робить усе можливе, аби абоненти залишалися на зв'язку за будь-яких умов. Стійкість мережі під час відключень світла є одним із пріоритетів, і з 2022 року вона зросла більш ніж у 4 рази.

В енергостійкість ми уже вклали понад 3,5 мільярди гривень і планують інвестувати й надалі. Крім того, компанія реалізує інвестиційну програму обсягом 1 мільярд доларів на 2023 – 2027 роки,

– заявляє оператор.

Ці кошти спрямовують на посилення енергостійкості, розвиток технологій зв'язку, відновлення інфраструктури та нові цифрові сервіси для користувачів.

Vodafone

Натомість найбільше коштів інвестувала в підвищення енергостійкості компанія Vodafone. Там заявляють, що з початку повномасштабної війни було інвестовано понад 20 мільярдів гривень. Якщо порівнювати з довоєнним періодом, то це рекордні показники.

Ми інвестуємо в модернізацію обладнання, системи резервного живлення, нові технологічні рішення, які дозволяють споживати менше електроенергії, альтернативну зелену енергію тощо,

– зазначають там.

