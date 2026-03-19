Яка послуга Київстар коштуватиме дорожче?
Мобільний оператор оновлює щомісячну плата за послугу "Розсилка Viber-повідомлень" для корпоративних абонентів", пише Київстар.
Її вартість становитиме 9 600 гривень із ПДВ, а також оновлюється вартість за одне доставлене повідомлення:
- Транзакційне – 0,66 гривні із ПДВ;
- Промо – 1,65 гривня із ПДВ.
Зміни запроваджуються з урахуванням економічних та ринкових умов, у тому числі коливань валютного курсу, – повідомив оператор.
Скільки коштів телеком-компанії витрачають на збереження стійкості мережі під час відключень?
- lifecell
Після початку повномасштабної війни компанія зробила енергостійкість одним із головних напрямків інвестицій – у резервне живлення вже вклали понад 2 мільярди гривень.
Але тривалі відключення постійно означають ще й більші витрати: потрібно більше пального, складніша логістика, частіше обслуговувати та відправляти технічні бригади на об'єкти,
– додають в lifecell.
Головним завданням зараз залишається – витримати баланс, а саме забезпечити стабільну роботу мережу, ефективно використовувати техніку та водночас не перевантажувати людей, які підтримують зв'язок у складних умовах.
- Київстар
Компанія Київстар заявляє, що робить усе можливе, аби абоненти залишалися на зв'язку за будь-яких умов. Стійкість мережі під час відключень світла є одним із пріоритетів, і з 2022 року вона зросла більш ніж у 4 рази.
В енергостійкість ми уже вклали понад 3,5 мільярди гривень і планують інвестувати й надалі. Крім того, компанія реалізує інвестиційну програму обсягом 1 мільярд доларів на 2023 – 2027 роки,
– заявляє оператор.
Ці кошти спрямовують на посилення енергостійкості, розвиток технологій зв'язку, відновлення інфраструктури та нові цифрові сервіси для користувачів.
- Vodafone
Натомість найбільше коштів інвестувала в підвищення енергостійкості компанія Vodafone. Там заявляють, що з початку повномасштабної війни було інвестовано понад 20 мільярдів гривень. Якщо порівнювати з довоєнним періодом, то це рекордні показники.
Ми інвестуємо в модернізацію обладнання, системи резервного живлення, нові технологічні рішення, які дозволяють споживати менше електроенергії, альтернативну зелену енергію тощо,
– зазначають там.
Новини мобільних операторів України
З 2 квітня lifecell підвищує вартість архівних тарифів, ціни зростуть на 66%, 20%, 68%, чи на 41%. Акційний тариф "Просто Лайф" для нових абонентів, які переходять в мережу, коштує 120 гривень і включає безлімітні дзвінки всередині мережі та 8 ГБ інтернету.
Vodafone підвищив ціни на популярні тарифи, середнє зростання становить 60 – 80 гривень. Оновлення включають більше мобільного інтернету, розширення хвилин для дзвінків та покращення роумінгових можливостей у країнах ЄС. Мова йде про архівні тарифи Joice, SuperNet, Light+.