Уже с 18 августа: абонентам "Киевстар" сообщили о важных изменениях

Мобильный оператор "Киевстар" продолжает модернизировать свою сеть и постепенно отказывается от устаревшей технологии 3G. Уже 18 августа 2026 года компания приступит к очередному этапу преобразований.

Где "Киевстар" отключит 3G

Нововведения предусматривают замену 3G на более быстрый 4G. Это должно улучшить скорость и качество мобильного интернета, сообщает Киевстар.

Изменения коснутся населенных пунктов и районов в трех областях Украины. В частности:

Днепропетровская область – Кривой Рог и Криворожский район;

Ивано-Франковская область – Городенка, Долина, Снятин, Верховинский, Ивано-Франковский и Калушский районы;

Хмельницкая область – Дунаевцы, Красилов, Нетишин, Полонное, Староконстантинов, Хмельницкий, а также Каменец-Подольский, Хмельницкий и Шепетовский районы.

Жителям этих территорий важно убедиться, что их телефон поддерживает 4G.

Что будет с телефоном после отключения 3G

Если смартфон поддерживает 4G и соответствующая функция активирована, абонент сможет продолжать пользоваться мобильным интернетом через LTE. "Киевстар" рекомендует проверить настройки телефона и при необходимости активировать 4G.

Если же SIM-карта не поддерживает эту технологию, ее можно бесплатно заменить на USIM. При этом номер телефона останется прежним. Для замены карты необходимо обратиться в ближайший магазин "Киевстар".

Когда "Киевстар" окончательно откажется от 3G

Крупнейший мобильный оператор Украины "Киевстар" заявил, что этот год станет последним для технологии 3G в сети компании, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы хотим укрепить наше технологическое лидерство по сравнению с конкурентами,

– сообщил генеральный директор и президент компании Александр Комаров.

По словам Комарова, оператор практически выполнил свои лицензионные обязательства по развитию сети LTE. В настоящее время покрытие 4G охватывает почти 97% населения Украины. Также компания планирует обеспечить LTE-связью все основные автомобильные дороги страны. Вместе с тем Александр Комаров заявил, что не ожидает запуска 5G в Украине до окончания войны.

Наиболее вероятный сценарий – примерно через 12 месяцев после войны.