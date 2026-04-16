Украина теряет миллиарды гривен НДС: китайские Temu и AliExpress "убивают" fashion-рынок
- Китайские онлайн-платформы, такие как Temu и AliExpress, активно заходят на украинский рынок, что приводит к потере миллиардов гривен НДС и усложняет конкуренцию для местного бизнеса.
- Из-за роста объемов покупок украинцами на иностранных платформах, бюджет Украины недополучает около 34 миллиардов гривен НДС ежегодно.
Китайские онлайн-платформы все активнее заходят на украинский рынок одежды и обуви и уже серьезно давят на местный бизнес. Из-за этого государство ежегодно недополучает миллиарды гривен налогов, а конкуренция для украинских ритейлеров становится все жестче.
Как госбюджет недополучает НДС из-за китайских маркетплейсов?
Иностранные платформы фактически работают в Украине без физического присутствия – они просто напрямую продают товары украинцам, отправляя посылки из-за границы. Об этом рассказал CEO Intertop Сергей Бадритдинов, пишет Forbes Ukraine.
Объемы таких покупок уже огромные: по оценкам рынка, украинцы ежегодно заказывают иностранных товаров примерно на 170 миллиардов гривен. И эта цифра стремительно растет – более чем на 50% каждый год.
- В результате бюджет теряет около 34 миллиарда гривен НДС.
- Как объясняет Бадритдинов, эти деньги фактически "идут" на развитие зарубежных платформ вместо того, чтобы работать внутри страны.
В то же время конкуренция в самой Украине тоже обостряется. В онлайн-сегменте главными игроками остаются Rozetka, Kasta и "Эпицентр", которые активно наращивают свою долю рынка.
В классическом ритейле ситуация еще сложнее. Например, такие бренды как Adidas и Puma одновременно являются и партнерами, и конкурентами, ведь имеют собственные магазины и продают напрямую.
Отдельная особенность рынка – маркетплейсы. Они одновременно выступают и как площадка для продаж, и как конкуренты для тех, кто на них торгует. Из-за этого грань между партнерством и конкуренцией в fashion-ритейле становится все более размытой.
Скандал с китайскими Shein и Temu в Европе
Директор французского казино предлагает запретить Shein и Temu в Европе, пока не будет урегулировано законодательство в отношении ритейлеров. Это могло бы на время защитить местных розничных торговцев.
Палацци заявил, что продукция, продаваемая двумя гигантами онлайн-торговли, не соответствует европейским нормам и может представлять опасность для потребителей. Он также отметил, что поток продукции, в частности текстиля и мебели, может означать закрытие малых предприятий в регионе.
Запрет могут ввести до 2028 года – к этому времени Европа решила законодательно ввести нормы для импорта в регион из Китая до 2028 года.