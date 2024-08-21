Нож в спину: как Китай нанес торговый удар по России

Торговля между Россией и Китаем становится еще сложнее. Экспортеры из Китая, второй по величине экономики мира, ищут обходные пути для избежания международных санкций, наложенных на Россию из-за ее вторжения в Украину.

Как санкции влияют на отношения между Россией и Китаем

Ухудшение торговых отношений между двумя странами происходит на фоне продолжения проблем российского бизнеса с международными платежами в Китае. Поэтому, экспорт в Россию, выраженный в юанях, уменьшился на 3% после роста в мае и июне. А все потому, что почти все китайские банки прекратили принимать выплаты в юанях из России.

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Российские трейдеры также выражают беспокойство по поводу того, что китайские банки используют ослабление рубля, повышая обменный курс рубля к юаню. Кроме того, китайские поставщики обратились к российским предпринимателям с просьбой разрешить перевозку грузов через третьи страны.

Интересно! В 2023 году объем торговли между соседними странами достиг рекордных 240 миллиардов долларов.

Однако, изолированная экономика Москвы после вторжения в значительной степени зависит от торговли с Китаем. А также от закупки Китаем российской нефти и природного газа у российских поставщиков по значительным скидкам.