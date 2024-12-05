Китай наращивает экспорт гибридных авто, чтобы избежать ограничений ЕС

Китайские автопроизводители увеличивают экспорт гибридных автомобилей в Европу. Они планируют расширять ассортимент моделей для этого рынка, поскольку тарифы ЕС на электромобили становятся препятствием.

Китай производит больше гибридов

Некоторые компании решили перенести производство в Европу, чтобы снизить затраты на производство авто, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Эксперты отмечают, что китайские автопроизводители переходят на гибриды, подключаемые к электросети, чтобы избежать новых пошлин ЕС на электромобили.

Обратите внимание! Введенные Евросоюзом тарифы на электромобили не распространяются на гибриды.

Какие ожидания относительно экспорта

Ожидается, что экспорт китайских гибридных автомобилей в Европу увеличится на 20% в этом году, а в следующем – еще больше.

Учитывая 100% пошлины на электромобили китайского производства в США и Канаде, Европа становится одним из наиболее перспективных рынков для китайских автопроизводителей.

Интересно! По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, с июля по октябрь экспорт гибридных авто в Европу увеличился более чем в три раза – до 65 800 единиц по сравнению с тем же периодом прошлого года.