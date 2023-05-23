Остаются в стороне от мировой экономики: Китай построит железную дорогу в Европу в обход России

Российским оккупантам грозит потеря транзита товаров. Их временные "союзники" уже договорились о необходимом шаге.

Похоже, что Россия совсем скоро станет изгнанником не только в Европе. Страны Азии тоже не слишком горят желание сотрудничать с оккупантами.

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Железнодорожный путь в обход России

Китай, Кыргызстан и Узбекистан достигли договоренности о строительстве нового железнодорожного пути в Европу. Соответствующий документ стороны подписали в китайском Сиане. Он стал "приятным" сюрпризом для россиян, ведь новый путь подразумевает обход России.

Согласно предварительному плану, новый железнодорожный путь должен начинаться на Торугартском перевале в Кыргызстане, где уже существует железнодорожная ветка из Китая. Затем он пройдет на север в Джалал-Абад, а уже там соединится с железнодорожной сетью Узбекистана. Затем дорога будет следовать в Турцию, а конечной точкой должен стать Европейский Союз.

Обход России должен сократить путь товара из Китая в Европу на 7 – 8 дней. Что касается объемов перевозок, то за предварительные подсчеты позволяют говорить о 5 миллионах тонн в год.

Интересно, что Китай также пообещал Казахстану, Таджикистану, Кыргызстану, Туркменистана и Узбекистану 3,6 миллиарда долларов в виде финансовой поддержки и сотрудничества в военной сфере. Таким образом, Россия не рассматривается как партнер ни в одной сфере.