Схоже на те, що Росія зовсім скоро стане вигнанцем не лише у Європі. Азійські країни теж не надто горять бажання співпрацювати з окупантами.

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Залізничний шлях в обхід Росії

Китай, Киргизстан та Узбекистан досягнули домовленості щодо будівництва нового залізничного шляху в Європу. Відповідний документ сторони підписали у китайському Сіані. Він став "приємним" сюрпризом для росіян, адже новий шлях передбачає обхід Росії.

Згідно з попереднім планом, новий залізничний шлях має починатися на Торугартському перевалі в Киргизстані, де вже існує залізнична гілка з Китаю. Потім він пройде на північ до Джалал-Абада, а вже там з'єднається із залізничною мережею Узбекистану. Потім дорога прямуватиме до Туреччини, а кінцевою точкою повинен стати Європейський Союз.

Обхід Росії повинен скоротити шлях товару з Китаю до Європи на 7 – 8 днів. Що стосується обсягів перевезень, то за попередні підрахунки дозволяють говорити про 5 мільйонів тонн на рік.

Цікаво, що Китай також пообіцяв Казахстану, Таджикистану, Киргизстану, Туркменістану та Узбекистану 3,6 мільярда доларів у вигляді фінансової підтримки та співпрацю у військовій сфері. Таким чином, Росія не розглядається як партнер у жодній сфері.