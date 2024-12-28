"Чистое возмездие": Китай расследует занижение цен на коньяк ЕС

Министерство торговли Китая объявило о продлении антидемпингового расследования в отношении импорта коньяка из Европейского Союза, продлив его еще на три месяца.

Расследование продолжили

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Таким образом процесс продлится как минимум до 5 апреля.

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Расследование начали 5 января и должны были завершить через год. При этом уточняли, что его могут продлить на 6 месяцев при особых обстоятельствах.

Демпинг коньяка из ЕС: риски

Предварительные результаты расследования показали, что демпинг коньяка из ЕС может нанести ущерб китайскому сектору. Объявляя об этом в октябре, министерство ввело временные меры по импорту коньяка из ЕС, что ударило по французским брендам, включая Hennessy и Remy Martin.

Интересно, что эти меры связывают с политикой Франции в отношении тарифов ЕС на электромобили китайского производства. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее назвал эти меры "чистым возмездием".