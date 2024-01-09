Китай ввел санкции против компаний из США: Пекин возмущен усилением безопасности Тайваня
Источник:ВВС
Обычно санкции против кого-либо вводят Соединенные Штаты Америки. Китай решил поставить США в зеркальную ситуацию.
Санкции Китая против компаний из США
Пять оборонных предприятий из США оказались под санкциями Китая. Причина – продажа вооружения в Тайвань, с которым Пекин мечтает "соединиться".
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Китай расценивает поставки вооружения в Тайвань как фактор, способствующий напряжению в отношениях Пекина и Вашингтона. Тем более что 13 января в Тайване состоятся президентские и парламентские выборы.
Под санкции Китая попали следующие компании:
- BAE Systems Land and Armament;
- Alliant Techsystems Operatio;
- AeroVironmen;
- ViaSat;
- Data Link Solutions.
В МИДе Китая заявили, что активы этих компаний будут заморожены, а гражданам и организациям запретят иметь с ними дело.
Ранее китайский лидер Си Цзиньпин заявлял, что "Тайвань обязательно воссоединится с Китаем". Демократический Тайвань не слишком хочет стать частью коммунистического режима, поэтому усиленно работает над своей безопасностью. Соединенные Штаты поддерживают суверенитет острова и работают над тем, чтобы предотвратить захватнические планы Пекина.
Почему Китай хочет "соединения" с Тайванем
Тайвань – крупнейший поставщик полупроводников и микросхем в мире. Капитал TSMC составляет 600 миллиардов долларов. В общей сложности тайваньская продукция составляет около 20% рынка. Гонка искусственных интеллектов и технологий делает Тайвань одним из ключевых игроков рынка, поэтому Китай рассматривает все возможные варианты присоединения острова.