Китай инвестирует в микросхемы сумасшедшие 40 миллиардов долларов: как Пекин хочет обойти ограничение от США

Соединенные Штаты Америки пытаются заблокировать поставки важных микросхем в Китай. Пекин не готов к открытой конфронтации, но проводит множество мер по преодолению всех ограничений.

Китай борется с ограничениями в поставках микросхем

Китай существенно нарастил импорт оборудования, с помощью которого можно производить микросхемы. Местные компании существенно нарастили инвестиции в отрасль в ответ на попытки США сдержать полупроводниковую промышленность Китая.

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Как свидетельствуют подсчеты открытых таможенных данных, в целом импорт соответствующего оборудования подскочил до 40 миллиардов долларов. В прошлом году показатель снизился на 5,5%, однако, действия США заставили китайские компании пересмотреть вектор дальнейших инвестиций.

Китайские компании, занимающиеся производством микросхем, быстро инвестируют в новые заводы по производству полупроводников, чтобы попытаться расширить возможности страны и обойти экспортный контроль, который вводят США и их союзники,

– сообщает Bloomberg.

США убеждены, что развитие высокотехнологичного сектора Китая является угрозой, поэтому пытаются сдерживать поставки ключевых технологий. Пекин же стимулирует собственные компании развивать отрасль, чтобы сохранить сильную позицию на глобальной арене.

Ранее США беседовали с Саудовской Аравией, которая сотрудничает с Китаем на уровне университетов и делится технологиями, получаемыми от американских партнеров. Китай также готов блокировать экспорт ключевой для технологической сферы сырья.