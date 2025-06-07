Продажи китайских электромобилей в ЕС выросли до максимума за 9 месяцев

Китайские бренды снова выходят в лидеры европейского рынка электромобилей. Компании демонстрируют стремительный рост после прошлогоднего спада из-за введенных пошлин.

Показатели продолжают расти

Как пишет Bloomberg, в апреле доля китайских электромобилей на европейском рынке достигла 8,9% – это самый высокий показатель с июля 2023 года, передает 24 Канал.

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Лидером роста стала компания BYD Co., которая опередила Tesla по количеству зарегистрированных электромобилей в Европе.

Китайские компании реабилитировались

Несмотря на жесткие торговые барьеры со стороны ЕС, китайские автопроизводители смогли адаптироваться и укрепить свои позиции не только в сегменте электрокаров, но и среди гибридных моделей и авто с двигателями внутреннего сгорания.

В апреле китайские бренды обеспечили 7,6% продаж гибридов в Европе – еще год назад этот показатель был ниже 1%.

Заметьте. Особенно заметно выросли объемы продаж BYD: за месяц компания зарегистрировала 7 231 электромобиль, что на 169% больше, чем в прошлом году. Общий прирост продаж китайской марки в апреле составил 359%.