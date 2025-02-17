Есть время до 19 – 20 февраля: ключевые даты для уплаты налогов

Физические лица-предприниматели (ФЛП) в Украине должны соблюдать важные налоговые обязательства. Рассказываем, как не запутаться в основных моментах и не забыть крайние даты и суммы платежей, которые нужно сделать до 20 февраля,

Ключевые даты уплаты налогов ФЛП

В частности, подскажет консультант Михаил Смокович напомнил ключевые даты уплаты финансовых обязательств для ФЛП всех групп.

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До 19 февраля 2025 года:

Уплата единого налога (ЕН) для ФЛП 3-й группы за 4-й квартал 2024 года.

Справочно! Налог уплачивается ежеквартально в течение 10 календарных дней после предельного срока подачи налоговой декларации за соответствующий квартал.

До 20 февраля 2025 года:

Уплата ЕН для ФЛП 1-й и 2-й групп за февраль 2025 года:

1-я группа – 302,80 гривен.

2-я группа – 1600,00 гривен.

Уплата военного сбора для ФЛП 1-й и 2-й групп за февраль 2025 года – 800,00 гривен.

Подача налогового расчета за наемных работников: Приложение 1 по ЕСВ и 4ДФ за январь 2025 года.

Особые условия для мобилизованных предпринимателей и тех, находящихся на территориях ведения боевых действий:

Стоит знать. Мобилизованные ФЛП и предприниматели, зарегистрированы на территориях, где ведутся боевые действия, имеют право не платить единый налог и военный сбор на период военного положения. Для этого необходимо подать соответствующие подтверждающие документы в налоговые органы.

Напоминаем также, что с 1 декабря 2024 года вступили в силу новые налоговые изменения, в частности, состоялось повышение военного сбора – ставка выросла с 1,5% до 5% для всех налогоплательщиков, включая ФЛП.

И возвращение обязательного военного сбора для ФЛП. Ранее этот сбор не применялся к предпринимателям, но теперь они обязаны его платить.

Рекомендации для предпринимателей

Своевременная уплата налогов и сборов. Соблюдение установленных сроков поможет избежать штрафных санкций и дополнительных начислений.

Подготовка и подача отчетности. Обеспечьте правильное и своевременное представление всех необходимых отчетов в налоговые органы.

Отслеживание законодательных изменений. Налоговое законодательство может меняться, поэтому важно регулярно проверять актуальную информацию и консультироваться со специалистами.

Помните, что соблюдение налоговых обязательств является ключевым для успешного ведения предпринимательской деятельности и избежания возможных проблем с налоговыми органами.