Открыть бизнес з 20 минут: правительство разрешило создать услугу е-Предприниматель в "Дие"
Источник:Действие
В скором времени функционал "Дие" расширится еще на один важный пункт. В этот раз новые возможности получат украинские предприниматели.
Новые возможности для украинских предпринимателей
Вскоре в "Дие" появится возможность быстро открыть бизнес. Правительство уже согласовало соответствующую инициативу.
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Открытие собственного дела в несколько шагов прямо в смартфоне будет доступно благодаря новому сервису е-Предприниматель. С его производством больше не нужно будет отправляться в сервисный центр и стоять в очередях для регистрации.
Алгоритм действий будет выглядеть следующим образом:
- открыть портал Дия;
- заполнить анкету;
- внести все необходимые данные – здесь будет доступна регистрация ФЛП, открытие банковского счета и т.п.;
- и все – вы владелец бизнеса!
Кроме того, сервисом е-Предприниматель сможет воспользоваться и существующий бизнес, например, если планирует расширение.
Важно, что е-Предприниматель будет иметь мощный антикоррупционный эффект. Вместо похода в заведение с конвертом — заполняйте заявление онлайн,
– подчеркнул глава Минцифры Михаил Федоров.
Финансировать проект будет Европейский Союз, а реализует Академия электронного управления Эстонии.