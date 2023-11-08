Открыть бизнес з 20 минут: правительство разрешило создать услугу е-Предприниматель в "Дие"

В скором времени функционал "Дие" расширится еще на один важный пункт. В этот раз новые возможности получат украинские предприниматели.

Новые возможности для украинских предпринимателей

Вскоре в "Дие" появится возможность быстро открыть бизнес. Правительство уже согласовало соответствующую инициативу.

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Открытие собственного дела в несколько шагов прямо в смартфоне будет доступно благодаря новому сервису е-Предприниматель. С его производством больше не нужно будет отправляться в сервисный центр и стоять в очередях для регистрации.

Алгоритм действий будет выглядеть следующим образом:

открыть портал Дия;

заполнить анкету;

внести все необходимые данные – здесь будет доступна регистрация ФЛП, открытие банковского счета и т.п.;

и все – вы владелец бизнеса!

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Кроме того, сервисом е-Предприниматель сможет воспользоваться и существующий бизнес, например, если планирует расширение.

Важно, что е-Предприниматель будет иметь мощный антикоррупционный эффект. Вместо похода в заведение с конвертом — заполняйте заявление онлайн,

– подчеркнул глава Минцифры Михаил Федоров.

Финансировать проект будет Европейский Союз, а реализует Академия электронного управления Эстонии.