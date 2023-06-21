Конфискация активов россиян: у Евросоюза до сих пор нет действенного механизма воплощения идеи

Конфискованные активы россиян должны стать одним из главных ресурсов обновления Украины. Впрочем, претворить это в жизнь будет не так легко.

Евросоюз уже арестовал и заморозил многие активы россиян. Впрочем, передать их Украине в качестве компенсации за нанесенный войной ущерб пока не знает как.

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Законного механизма пока не существует

Сумма замороженных активов россиян составляет 200 миллиардов евро. Но как их законно конфисковать в пользу Украины, ЕС пока не знает. Теперь рабочая группа до сих пор работает над механизмом, который позволит это сделать.

Впрочем, пока единственный вывод, к которому удалось прийти: не существует правового механизма, позволяющего конфисковывать активы только на том основании, что они попали под санкции.

Интересно, что большая часть замороженных вкладов россиян находится в европейском депозитарии Euroclear и продолжает приносить прибыль. Только в первом квартале 2023 года сумма "набежала" до 750 миллионов. ЕС хочет направить эти деньги в помощь Украине, этот вопрос лидеры Евросоюза обсудят в ближайшее время в Брюсселе.

Некоторые лидеры стран ЕС очень боятся, что в случае изъятия российских активов россияне могут усложнить работу финучреждений, до сих пор работающих в России. Ранее Кремль уже разыгрывал эту карту и заявлял, что будет расценивать конфискацию денег как воровство.