Отсрочка долгой не будет: когда ФЛП отменят льготный налог

Депутаты не успели проголосовать за отмену льгот для ФЛП. Впрочем, соответствующее решение надолго откладывать никто не собирается.

На последних сессиях Верховной Рады депутаты не успели проголосовать за законопроект 8401, отменяющий мораторий на проверки и возвращающий налоги для ФЛП. Следовательно, с 1 июля закон в действие не вступит, но это вопрос всего несколько дней.

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Когда закон вступит в силу

Эксглава Налогового комитета Нина Южанина объяснила, что откладывать принятие закона на долгие сроки не будут. Ожидается, что его примут уже на первой сессии Верховной Рады в начале июля.

Законопроект №8401 вступит в силу не с 1 июля, а с 5 или 7 июля 2023 года. То есть вопрос только в дате,

– объяснила Южанина.

Напомним, законопроект 8401 уже прошел первое чтение, это произошло 7 июня. После этого для вступления его в силу должны были поддержать на втором чтении, но депутаты не успели рассмотреть его на последней сессии.

Следовательно, предпринимателям следует ожидать, что проверки вернутся уже в июне. Также ФЛП отменят единый налог на уровне 2%.

По предварительным подсчетам, возврат налогов позволит пополнить государственный бюджет на 8 – 10 миллиардов гривен.