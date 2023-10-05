H&M возвращается в Украину: в каких городах заработают первые магазины

Популярный бренд одежды H&M в скором времени снова будет доступен для украинцев. Компания приняла решение возвращаться на украинский рынок сейчас, а не ждать побед Украины в войне с оккупантами.

Возврат популярного бренда

Ритейлер H&M Grou в скором времени откроет несколько своих магазинов в Украине. Официальное заявление компания еще не делала, но директора нескольких ТРЦ и консультант по коммерческой недвижимости поделились планами бренда как определенной задачей.

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По их словам, открытие магазинов H&M в Украине запланировано на конец ноября – начало декабря. На первом этапе сеть должна запустить в работу шесть магазинов:

Киев

ТРЦ Retroville;

Lavina Mall;

Respublika Park;

Dream Town;

River Mall;

Львов

Victoria Gardens.

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Что касается магазинов в ТРЦ Riviera (Одесса) и ТРЦ Nikolsky (Харьков), то их откроют уже на следующем этапе.

H&M хотели открыться раньше, однако столкнулись с дефицитом персонала. За полтора года простая часть сотрудников уволились, кто-то пошел защищать Украину, кто-то уехал из Украины,

– рассказал директор одного из ТРЦ.

Ранее также сообщалось, что Rozetka удалось открыть больше точек выдачи, чем у компании было до войны.