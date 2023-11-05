Улыбка фортуны, обернувшаяся горем: случаи, когда победа в лотерее ломала жизнь

Победа в лотерее для многих кажется подарком судьбы. Впрочем, для некоторых выигрыш стал точкой, когда жизнь начала ломаться.

Крах успешного миллионера

55-летний президент строительной компании Эндрю Виттакер решил испытать удача. И ему улыбнулась и принесла рекордный джекпот в размере 315 миллионов долларов.

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Поскольку денег у него уже было достаточно, то часть из них он отдал на благотворительность, а продавцу магазина, где купил билет, подарил дом, машину и 50 тысяч долларов наличными.

Впрочем, вместе с этим он начал пьянствовать, ходить в стрип-клубы и казино, где проигрывал космические суммы. Также он стал "любимцем" грабителей, однажды взятых с его авто более 500 тысяч долларов.

Впоследствии он передозировку умер парень его внучки, потом из жизни ушли сама внучка и жена. Виттакер остался одиноким с кучей долгов.

Жаль, что я не порвал билет,

– рассказал бывший миллионер.

Трагедия многодетного отца

Вилли Герт выиграл 3,1 миллиона в 1989 году. Казалось, что это его шанс изменить жизнь, тем более что выигрыш ему должны были выплачивать в течение 20 лет, по 156 тысяч долларов в месяц. Однако он избрал другой путь.

Однажды он отправился в гостиницу Burkewood Inn с любовницей Венди Кимми. Пара выпила много алкоголя и употребляла наркотики. Когда девушку обнаружили, Вилли признался, что застрелил ее из-за того, что у них кончился кокаин. Когда его заключили в тюрьму, выигрыш продолжал поступать ему на счет.

"Доброжелательные" родственники

В 1988 году мужчина по имени Уильям Пост выиграл 16,2 миллиона долларов. Жена едва не сразу подала на развод, чтобы получить половину суммы, а родной брат даже нанял киллера, чтобы унаследовать часть состояния Поста.

Тот выигрыш стал самым плохим событием в моей жизни. Бедным я был куда счастливее,

– признавался мужчина.

Уильям тратил деньги направо и налево. Попытки инвестировать в бизнес успеха не имели, "прогорели" все попытки. Уже через год у него не осталось ни цента.

Преследования родственников привели к проблемам с психикой и Уильям умер в возрасте 66 лет.