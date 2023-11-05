Крах успішного мільйонера

55-річний президент будівельної компанії Ендрю Віттакер вирішив випробувати фортуну. Та йому усміхнулася та принесла рекордний джекпот у розмірі 315 мільйонів доларів.

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Оскільки грошей в нього вже було достатньо, то частину з них він віддав на благодійність, а продавчині магазину, де купив квиток, подарував будинок, машину та 50 тисяч доларів у готівці.

Втім, разом з цим він почав пиячити, ходити у стрипклуби та казино, де програвав космічні суми. Також він став "улюбленцем" грабіжників, які одного разу взяли з його авто понад 500 тисяч доларів.

Згодом він передозування помер хлопець його онучки, потім з життя пішли сама онучка та дружина. Віттакер залишився самотнім із купою боргів.

Шкода, що я не порвав того квитка,

– розповів колишній мільйонер.

Трагедія багатодітного батька

Віллі Герт виграв 3,1 мільйона у 1989 році. Здавалося, що це його шанс змінити життя, тим паче, що виграш йому мали виплачувати впродовж 20 років, по 156 тисяч доларів на місяць. Проте він обрав інший шлях.

Одного дня він вирушив до готелю Burkewood Inn із коханкою Венді Кіммі. Пара випила багато алкоголю та вживала наркотики. Коли дівчину знайшли, Віллі зізнався, що застрелив її через те, що в них закінчився кокаїн. Коли його запроторили до в'язниці, виграш продовжував надходити йому на рахунок.

"Доброзичливі" родичі

В 1988 році чоловік на ім'я Вільям Пост виграв 16,2 мільйона доларів. Дружина ледь не одразу подала на розлучення, аби отримати половину суми, а рідний брат навіть найняв кілера, щоб успадкувати частину статків Поста.

Той виграш став найгіршою подією у моєму житті. Бідним я був куди щасливішим,

– зізнавався чоловік.

Вільям витрачав гроші направо та наліво. Спроби інвестувати у бізнеси успіху не мали, "прогоріли" усі спроби. Вже через рік в нього не залишилося ані цента.

Переслідування родичів призвели до проблем із психікою і Вільям помер у віці 66 років.