В ЕС нашли более 45 тысяч компаний с российским участием

В ЕС обнаружили 46 тысяч компаний с российским участием. Они должны будут отчитываться о своих трансакциях согласно требованиям 12-го пакета санкций против России.

Компании с участием России и ЕС

По состоянию на июль такие компании были обнаружены в:

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Чехии – 12 480;

Болгарии – 9 581;

Германии – 4 296;

Латвии – 3 338;

Италии – 2 539.

Совет Европейского Союза утвердил 12-й пакет санкций с декабря 2023 года. Ключевое положение этого пакета предусматривает обязательную отчетность о финансовых переводах, превышающих 100 000 евро за пределы ЕС. Это требование непосредственно касается юридических лиц ЕС, которые прямо или косвенно принадлежат минимум на 40% гражданам России или компаниям, созданным в России.

Установлен новый лимит на финансовые операции в размере 100 000 евро, который применяется как к разовым платежам, так и к совокупной сумме за шесть месяцев. Следует отметить, что минимальный порог для отдельных транзакций не установлен. Эти меры призваны предотвратить потенциальные нарушения санкций и усилить мониторинг финансовых потоков от европейских компаний, связанных с Россией.