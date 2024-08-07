Сеть "Аврора" планирует расширяться на рынок Молдовы и Балкан

Компания "Аврора" намерена расширяться на новые рынки и развивать диджитал-бизнес в Украине. В следующем году сеть планирует выйти на рынок Молдовы, который является перспективным из-за меньшего объема и конкуренции.

Расширение на новые рынки

В 2025 году сеть мультимаркетов "Аврора" планирует выйти на рынок Молдовы, о чем сообщил соучредитель и СЕО компании Тарас Панасенко.

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Он отметил, что Молдова является органическим и перспективным рынком с низкой конкуренцией и простой регуляцией. В 2026 году компания начнет выход на рынки Балканских стран.

Параллельно "Аврора" будет развивать сеть в Украине и Румынии, где уже имеет более 1 500 магазинов, из которых 25 в Румынии и более 1 480 в Украине. К 2026 году сеть планирует расширить количество магазинов в Украине до 2 500.

Первый магазин сети "Аврора" открылся в Полтаве в 2011 году. Из-за полномасштабной российской агрессии компания потеряла более 200 магазинов. Сейчас новые магазины открываются в среднем каждые 14 часов.

В январе-марте 2024 года выручка "Авроры" выросла на 55,2%, до 8 миллиардов гривен, по сравнению с 5,2 миллиардов гривен за аналогичный период прошлого года.

Прибыль компании за первый квартал 2024 года увеличилась на 11,1%, до 1 миллиард гривен, по сравнению с 907,5 миллиона гривен в 2023 году.