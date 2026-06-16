Компания Binance может в скором времени покинуть ЕС: СМИ назвали дату

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance может уже через несколько недель лишиться разрешения на оказание услуг клиентам в Европейском Союзе. Дело в том, что её заявка на получение лицензии, вероятно, будет отклонена.

Что известно о новостях, касающихся компании Binance

Об этом агентству Reuters сообщили два источника, знакомые с ситуацией.

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Согласно новым правилам ЕС, криптовалютные компании должны до конца июня получить лицензию. Только тогда они смогут и дальше работать на территории блока.

Как сообщил источник, заявку Binance, поданную в греческий орган регулирования финансовых рынков, планируют отклонить. Без лицензии компания не сможет продолжить деятельность в ЕС уже с начала июля.

Представитель Binance заявил, что компания активно работала над получением лицензии MiCA. Также в течение последних 18 месяцев криптокомпания конструктивно сотрудничала с регуляторами, в частности в рамках комплексного процесса подачи заявки в HCMC.

В Binance считают, что выполнили все необходимые требования для получения разрешения в соответствии с MiCA.

По словам представителя компании, ей известно, что HCMC завершила рассмотрение заявки и признала её соответствующей требованиям регулирования.

Соисполнительный директор Binance Ричард Тенг ещё в феврале заявлял, что преимуществами Греции как потенциального регуляторного центра компании в Европе являются её рынок труда и высокий уровень безопасности, что делает страну более привлекательной по сравнению с крупными финансовыми центрами.

Что известно о компании Binance

Напомним, что основателя Binance Чанпэна Чжао обвинили в содействии финансированию террористических группировок, в частности ХАМАС, через его криптовалютную биржу. В обвинении говорилось, что Binance предоставила террористам и другим преступникам возможность безнаказанно вносить и перемещать огромные суммы на бирже.

Еще в 2025 году президент США Дональд Трамп объявил о помиловании Чанпена Чжао. Помилование также получили несколько других криптопредпринимателей.