Бумаги Virgin Galactic выросли на 47%: когда состоится первый коммерческий полет

Акции компании Virgin Galactic быстро выросли. Это произошло на фоне приближающихся первых коммерческих суборбитальных полетов.

16 июня акции компании Virgin Galactic показали рост на 47%. Это произошло из-за того, что первые коммерческие полеты объявили на конец июня.

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Почему полеты Virgin Galactic привлекательны для инвесторов

Объявление Virgin Galactic первых коммерческих суборбитальных полетов спровоцировало настоящий бум на рынке ценных бумаг. Известно, что они состоятся 27 и 30 июня, то есть менее чем через 10 дней.

Еще один полет компания совершит в августе. Известно, что в полете примут участие члены экипажа итальянских военно-воздушных сил. Они будут проводить исследования в условиях микрогравитации.

Как ранее выяснили журналисты, цена одного билета на корабль Virgin Galactic достигала 450 тысяч долларов.

Напомним, первый суборбитальный запуск Virgin Galactic состоялся еще в июле 2021 года, на борту находился сам соучредитель компании Ричард Брэнсон. Первый коммерческий запуск откладывали из-за проведения тестовых полетов.

Еще одна компания Брэнсона Virgin Orbit обанкротилась из-за неудачного запуска корабля. После этого 85% штата уволили, а активы распродали на аукционе.