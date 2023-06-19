16 червня акції компанії Virgin Galactic показали зростання аж на 47%. Це сталося через те, що перші комерційні польоти оголосили на кінець червня.
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Чому польоти Virgin Galactic привабливі для інвесторів
Оголошення Virgin Galactic перших комерційних суборбітальних польотів спровокувало справжній бум на ринку цінних паперів. Відомо, що вони відбудуться 27 та 30 червня, тобто менш як за 10 днів.
Ще один політ компанія здійснить у серпні. Відомо, що в польоті візьмуть участь члени екіпажу італійських військово-повітряних сил. Вони будуть проводити дослідження в умовах мікрогравітації.
Як раніше з'ясували журналісти, ціна одного квитка на корабель Virgin Galactic сягала 450 тисяч доларів.
Нагадаємо, перший суборбітальний запуск Virgin Galactic відбувся ще в липні 2021 року, на борту був сам співзасновник компанії Річард Бренсон. Перший комерційний запуск відкладали через проведення тестових польотів.
Ще одна компанія Бренсона Virgin Orbit збанкрутувала через невдалий запуск корабля. Після цього 85% штату звільнили, а активи розпродали на аукціоні.