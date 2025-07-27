Компания, изменившая мир: как Билл Гейтс построил свою империю

Американский предприниматель Билл Гейтс превратил свое увлечение программированием в бизнес, который вырос в глобальную империю. Впрочем миру он известен еще и как большой филантроп.

Как Билл Гейтс стал успешным?

Свою первую программу Билл Гейтс написал еще в школе. Будущий миллиардер учился тогда в 8 классе, и ему было всего 13 лет, рассказывает 24 Канал.

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В 1975 году, вместе с другом Полом Алленом, Гейтс основал компанию Microsoft. Их целью было сделать компьютеры доступными для всех – и именно эта идея изменила мир.

Успех к Гейтсу пришел через 5 лет, когда Microsoft заключила соглашение с IBM.

Бизнесмен продал операционную систему MS-DOS, которую компания впоследствии лицензировала другим производителям компьютеров.

А к середине 1980-х годов уже разработали Windows – операционную систему, без которой трудно представить офис 90-х или 2000-х годов и которая стала примером для подражания.

Такие продукты компании, как Windows, Microsoft Office, Internet Explorer стали революционными вехами в развитии цифровых технологий и изменили способ, в который миллионы людей во всем мире работают, учатся и общаются.

Важно! Впрочем Гейтс не был просто руководителем компании, а создал целую бизнес-модель, которая позволила Microsoft стать монополистом, а его самого сделала самым молодым миллиардером в мире в 1987 году. Ему тогда было всего 32 года.

Сколько Гейтс тратит на благотворительность?

Достигнув успеха в бизнесе, Гейтс переключился на благотворительность. Он отошел от операционного руководства Microsoft и в 2000 году вместе с тогдашней женой Мелиндой создал фонд Bill & Melinda Gates Foundation, который и сегодня является одним из крупнейших частных благотворительных фондов в мире.

Ежегодно фонд инвестирует миллиарды долларов в такие направления:

Здравоохранение. Фонд финансирует программы по вакцинации, борьбу с малярией, полиомиелитом, туберкулезом, а также развитие медицинских технологий в развивающихся странах,.

Глобальное образование. Поддерживает образовательные инициативы, особенно для девушек в бедных регионах мира. Гейтсы стремятся обеспечить равный доступ к знаниям независимо от места рождения.

Агроинновации и борьба с голодом. Инвестирует в новые методы выращивания сельхозпродукции, адаптированы к изменениям климата.

Климатическая стабильность. Гейтс активно поддерживает развитие чистой энергетики и инноваций, которые могут снизить выбросы CO₂.

В 2024 году фонд запланировал довести ежегодные расходы на различные программы до 9 миллиардов долларов к 2026 году.

Стоит знать! Сам же Гейтс пообещал пожертвовать большую часть своего состояния на благотворительность и даже организовал вместе с Уорреном Баффетом кампанию, которая должна была поощрить других богачей раздать свои миллиарды еще при их жизни.