Компания SpaceX Илона Маска увеличила выручку на 161 % за год

В третьем квартале 2026 года выручка SpaceX составила 14,6 миллиарда долларов. Это на 161% больше, чем за аналогичный период прошлого года, что объясняется не только развитием ИИ.

ИИ-бизнес стал одним из главных источников дохода SpaceX

Наибольший рост за год продемонстрировало направление искусственного интеллекта, пишет The Verge.

Его выручка увеличилась на 830% и составила 7,6 миллиарда долларов. Операционная прибыль этого направления достигла 431 миллиона долларов. В компании объясняют такие результаты развитием нескольких направлений:

запуском новых облачных сервисов;

приобретением инструмента для программирования Cursor;

более широким использованием ИИ-модели Grok среди корпоративных клиентов и обычных пользователей.

Таким образом, искусственный интеллект стал значительной частью бизнеса SpaceX и обеспечил значительную долю общей выручки компании за квартал.

Сколько зарабатывает SpaceX на Starlink

Вторым важным источником дохода остается бизнес связи, в который входит спутниковый сервис Starlink. За третий квартал 2026 года это направление принесло компании 5,2 миллиарда долларов выручки, а его операционная прибыль составила 2,4 миллиарда долларов.

Число потребительских абонентов Starlink достигло 13,6 миллиона. Это делает спутниковый интернет одним из ключевых направлений для SpaceX не только с точки зрения масштабов деятельности, но и по доходности.

В свою очередь, на космическое направление в третьем квартале пришлось 1,8 миллиарда долларов выручки. Это на 6% больше, чем за тот же период прошлого года. В то же время этот бизнес завершил квартал с операционным убытком в 7 миллионов долларов.

Скандал вокруг ограничений Starlink для Украины

На фоне успеха технологии Starlink в мире параллельно разгорелся скандал с участием Украины. По сообщениям источников, "Илон Маск лично распорядился ограничить работу Starlink для Украины" после телефонного разговора с Дональдом Трампом. Меры, введенные 14 октября, помешали работе украинских дронов-перехватчиков.

Причиной называли недовольство Маска и Трампа ударами Сил обороны по российским нефтеперерабатывающим заводам. Ранее американский президент связывал украинские атаки на НПЗ с ростом цен на топливо в США накануне промежуточных выборов.

После инцидента Маск и представители Белого дома перекладывали ответственность друг на друга. SpaceX и администрация президента координировали публичные заявления, пытаясь согласовать общую позицию. В то же время часть американских чиновников утверждала, что Маск действовал самостоятельно, а Трамп не приказывал вводить ограничения против Украины.