ШІ-бізнес став одним із головних джерел доходу SpaceX

Найбільший стрибок за рік продемонстрував напрям штучного інтелекту, пише The Verge.

Його виторг збільшився на 830% і становив 7,6 мільярда доларів. Операційний прибуток цього бізнесу сягнув 431 мільйона доларів. У компанії пояснюють результати розвитком кількох напрямів:

запуском нових хмарних сервісів;

придбанням інструмента для програмування Cursor;

ширшим використанням ШІ-моделі Grok серед корпоративних клієнтів і звичайних користувачів.

Таким чином, штучний інтелект став вагомою частиною бізнесу SpaceX і забезпечив значну частку загального виторгу компанії за квартал.

Скільки заробляє SpaceX на Starlink

Другим важливим джерелом доходу залишається бізнес зв’язку, до якого входить супутниковий сервіс Starlink. За третій квартал 2026 року цей напрям приніс компанії 5,2 мільярда доларів виторгу, а його операційний прибуток становив 2,4 мільярда доларів.

Кількість споживчих абонентів Starlink досягла 13,6 мільйона. Це робить супутниковий інтернет одним із ключових напрямів для SpaceX не лише з погляду масштабів діяльності, а й за прибутковістю.

Натомість на космічний напрям у третьому кварталі припало 1,8 мільярда доларів виторгу. Це на 6% більше, ніж за той самий період минулого року. Водночас цей бізнес завершив квартал з операційним збитком у 7 мільйонів доларів.

Скандал навколо обмеження Starlink для України

На тлі успіху технології Starlink у світі паралельно розгорівся скандал за участі України. За повідомленнями джерел, Ілон Маск особисто наказав обмежити роботу Starlink для України після телефонної розмови з Дональдом Трампом. Заходи, запроваджені 14 жовтня, завадили роботі українських дронів-перехоплювачів.

Причиною називали невдоволення Маска й Трампа ударами Сил оборони по російських нафтопереробних заводах. Раніше американський президент пов’язував українські атаки на НПЗ зі зростанням цін на пальне у США напередодні проміжних виборів.

Після інциденту Маск і представники Білого дому перекладали відповідальність один на одного. SpaceX та адміністрація президента координували публічні повідомлення, намагаючись узгодити спільну позицію. Водночас частина американських посадовців стверджувала, що Маск діяв самостійно, а Трамп не наказував запроваджувати обмеження проти України.



