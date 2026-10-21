Раніше гендиректор SpaceX та очільник Білого дому перекидали відповідальність одне на одного. Про це пише видання WSJ,

Що відомо про рішення Маска?

Видання пише, що причиною запровадження обмежень стало спільне невдоволення американського мільярдера та президента ударами Сил оборони по російських нафтопереробних заводах. Нагадаємо, що Дональд Трамп називав українські атаки на ворожі НПЗ причиною зростанням вартості пального на внутрішньому ринку перед проміжними виборами. Хоча експерти зазначають, що стрибок цін є наслідком війни США та Ізраїлю проти Ірану, яка заблокувала судноплавство в Ормузькій протоці.

Під час скандалу представники SpaceX розмовляли з колегами в Білому домі, щоб узгодити спільне бачення ситуації та подальші публічні повідомлення. За інформацією співрозмовників видання, компанія та адміністрація президента координували комунікацію після того, як Маск дав відповідну вказівку.

Частина американських посадовців стверджує, що очільник SpaceX діяв самостійно, а президент США не наказував вживати заходів проти України. Водночас інше джерело зазначило, що перед запровадженням обмеження швидкості Маск провів розмову з кількома високопосадовцями адміністрації, зокрема з Трампом.

Штучно встановлені ліміти не дозволяли терміналам повноцінно працювати на швидкісних рухомих об'єктах, що істотно ускладнило роботу дронів-перехоплювачів під час збиття ворожих ракет і реактивних безпілотників.

Раніше видання The Telegraph писало, що політик і мільярдер діяли узгоджено на тлі протиріч з українським керівництвом через удари по НПЗ Росії. Водночас у Києві звертали увагу, що обидві сторони лише перекладали відповідальність та не могли чітко пояснити, що відбувається зі швидкістю Starlink.