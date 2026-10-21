Ранее генеральный директор SpaceX и глава Белого дома перекладывали ответственность друг на друга. Об этом пишет издание WSJ,

Что известно о решении Маска?

Издание пишет, что причиной ограничения стало общее недовольство американского миллиардера и президента ударами Сил обороны по российским нефтеперерабатывающим заводам. Дональд Трамп называл украинские атаки на вражеские НПЗ причиной роста стоимости топлива на внутреннем рынке перед промежуточными выборами. Хотя эксперты отмечают, что скачок цен является результатом войны США и Израиля против Ирана, которая заблокировала судоходство в Ормузском проливе.

Во время скандала представители SpaceX беседовали с коллегами в Белом доме, чтобы согласовать общее видение ситуации и дальнейшие публичные заявления. По информации собеседников издания, компания и администрация президента координировали коммуникацию после того, как Маск дал соответствующее указание.

Часть американских чиновников утверждает, что глава SpaceX действовал самостоятельно, а президент США не приказывал принимать меры против Украины. В то же время другой источник отметил, что перед введением ограничения скорости Маск провел беседу с несколькими высокопоставленными чиновниками администрации, в частности с Трампом.

Искусственно установленные ограничения не позволяли терминалам полноценно работать на скоростных движущихся объектах, что существенно затруднило работу дронов-перехватчиков при сбивании вражеских ракет и реактивных беспилотников.

Ранее издание The Telegraph писало, что политик и миллиардер " действовали согласованно " на фоне противоречий с украинским руководством из-за ударов по НПЗ России. В то же время в Киеве обращали внимание, что обе стороны лишь " перекладывали ответственность " и не могли четко объяснить, что происходит со скоростью Starlink.