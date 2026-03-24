Впервые со времен Вермахта: Volkswagen возвращается к производству вооружения

Немецкий автоконцерн Volkswagen резко переориентирует производство на одном из своих заводов. Компания ведет переговоры с компанией Rafael Advanced Defence Systems, чтобы наладить выпуск компонентов для противоракетной обороны Израиля.

Что будут производить на заводе Volkswagen?

Речь идет о предприятии в городе Оснабрюк, что в Нижней Саксонии. Его хотят переоборудовать для изготовления элементов для системы ПВО "Железный купол", пишет Financial Times.

По информации издания, компании планируют производить на заводе различные компоненты для противовоздушной обороны Израиля.

Сейчас в планах выпуск:

тяжелых грузовиков для транспортировки ракет;

пусковых установок;

генераторов электроэнергии.

В то же время сами ракеты в Оснабрюке не будут производить.

По словам источников, понадобятся лишь минимальные инвестиции, чтобы реализовать новый проект:

Определенные средства нужны для перехода на новое производство, но это достаточно просто,

– объяснил собеседник издания.

Главная идея производства заключается в том, чтобы совместить проверенные оборонные технологии Израиля с производственными возможностями Германии.

Патнеры ожидают, что смогут начать производство в Оснабрюке уже через 12 – 18 месяцев. Но это станет возможным только при условии, что работники согласятся перейти из атомобильной отрасли в оборонную.

Новое партнерство с Rafael будет означать фактическое возвращение VW к производству вооружения – последний раз компания занималась этим во время Второй мировой войны, изготавливая технику для Вермахта,

– отмечает издание.

Источники добавляют, что немецкое правительство активно поддерживает эту инициативу компаний.

Важно! Дополнительно израильская Rafael планирует развернуть отдельное производство в Германии. Оно будет заниматься изготовлением ракет, ведь это требует специализированных мощностей. Компания рассчитывает продавать систему "Железный купол" европейским странам, в том числе Германии.

Зачем Volkswagen менять машины на ПВО?

Немецкий концерн в последнее время сталкивается с финансовыми трудностями из-за давления новых тарифов США и потерю позиций на рынке китайском рынке, пишет Reuters.

Операционная прибыль автопроизводителя в 2025 году сократилась более чем вдвое – до 8,9 миллиардов евро.

Поэтому переориентации на новое производство может стать спасением для компании. Таким образом VW надеется сохранить все 2 300 рабочих мест на заводе в Оснабрюке.

Это партнерство может стать одним из самых заметных примеров того, как немецкая автомобильная промышленность, испытывающая давление из-за конкуренции со стороны Китая и сложный переход к электромобилям, начинает сотрудничать с оборонным сектором, который стремительно растет,

– говорится в материале.

К тому же Volkswagen планирует завершить производство автомобилей на заводе в Оснабрюке в рамках программы сокращения расходов. А новое направление позволит спасти предприятие от закрытия.

Обратите внимание! Сейчас на заводах компании также изготавливают военные грузовики в рамках совместного предприятия дочерней компании MAN и оборонного концерна Rheinmetall.

