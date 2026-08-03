Дроны совершают атаку на российский Wildberries: маркетплейс терпит колоссальные убытки

В июле этого года крупнейший российский маркетплейс Wildberries потерял не менее 17 % своих складских площадей. Причиной таких потерь стали непрекращающиеся атаки беспилотников.

Что известно об убытках Wildberries

Убытки продавцов платформы, по оценкам экспертов, приближаются к 280 миллиардам рублей, о чем пишет российский Forbes.

В настоящее время частичную компенсацию за товар, хранившийся на складах, получают лишь небольшие компании. Будут ли выплаты большим продавцам, на которых в значительной степени держится бизнес компании Wildberries, пока неизвестно.

С середины июля логистические объекты крупнейшего российского маркетплейса Wildberries почти ежедневно подвергаются атакам беспилотников,

– говорится в материале.

Первыми 18 июля были подвергнуты атакам складские центры в Котовске (Тамбовская область) и Электростали (Московская область).

Уже 20 июля был эвакуирован склад в Коледино (Московская область).

А 22 июля ударам подверглись комплексы в Краснодаре и Невинномиске (Ставропольский край).

Через два дня – 24 июля – были подвергнуты атакам объекты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также эвакуирован центр в оккупированном Симферополе.

Через сутки – 25 июля – эвакуация состоялась на складе в Екатеринбурге.

А 27 июля – в сортировочном центре в Сарапуле (Удмуртия).

Еще через сутки – 29 июля – был осуществлен налет на склад в Рязани.

В четверг, 30 июля, были подвергнуты атакам склады в Пензе и снова в Сарапуле.

В пятницу, 31 июля, – в Волгограде и Зеленодольске (Татарстан).

А в воскресенье, 2 августа, уже в Самарской области.

По состоянию на 2 августа общая площадь атакованных складов Wildberries оценивается в 1,21–1,47 миллиона квадратных метров, из которых повреждено 893 тысячи – 1,154 миллиона квадратных метров, или 17,2–22,2% от публично заявленных 5,2 миллиона квадратных метров логистической инфраструктуры компании RWB. Такие оценки привел ведущий аналитик исследовательского агентства Data Insight Сергей Семко.

Часть складов после сообщений об атаках возобновила работу.

Основательница Wildberries и генеральный директор RWB Татьяна Ким 22 июля заявила, что складские объекты компании застрахованы. В то же время она отметила, что страховые полисы для больших промышленных объектов не покрывают риски террористических актов и атак беспилотников.

Напомним, ранее российские СМИ писали, что количество пострадавших складов составляет почти 15,4% всех складских площадей маркетплейса.

Общие убытки Wildberries достигли около 2,3 миллиарда долларов. Общая сумма может даже превысить чистую прибыль объединенной компании Wildberries & Russ за 2025 год. Она составила 175 миллиардов рублей.