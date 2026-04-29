"Инструмент" против России: бизнес может просить возместить убытки от войны через Дію
- В Украине бизнес и государственные учреждения могут подавать заявления на возмещение убытков от агрессии России через портал Дія.
- Предусмотрено пять категорий заявлений для фиксации убытков, включая повреждение инфраструктуры и потерю активов.
В Украине открыли возможность подавать заявления в Международный реестр убытков, причиненных агрессией России. Отныне это могут делать не только государство, но и бизнес – через портал Дія.
Что известно о новых категориях заявлений в Международном реестре убытков, нанесенных агрессией России?
Речь идет о пяти новых категорий заявлений, которые охватывают повреждение или уничтожение как критической, так и не критической инфраструктуры, а также потерю или повреждение активов, сообщили в Офисе Президента Украины.
Подать заявку могут все юридические лица – независимо от формы собственности. Это касается как частного бизнеса, так и государственных и коммунальных предприятий. Отдельные категории предусмотрены также для органов власти, местного самоуправления, общин и государственных учреждений.
Это важный и давно ожидаемый шаг. Запуск этих категорий дает возможность системно фиксировать убытки и формировать полноценную международную доказательную базу, на основании которой будут приниматься решения о компенсациях,
– говорит заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая.
В рамках новых категорий можно заявить о компенсации стоимости разрушенного имущества, а также расходов на его восстановление или ремонт.
Что это означает для бизнеса?
- Появляется официальный механизм фиксации потерь
- Формируется база для будущих репараций
- Растет шанс получить компенсацию
Как подать заявление через Дію?
Для бизнеса в Украине доступны отдельные виды заявлений, пишет Дія.
Это такие заявления:
- C1.1 – повреждение или уничтожение критической инфраструктуры
- C1.2 – повреждение или уничтожение не критической инфраструктуры
- C3.1 – повреждение, уничтожение или потеря активов
Подача заявлений происходит онлайн через Дію, которая автоматически подтягивает часть информации из государственных реестров. Другие данные заявитель должен добавить самостоятельно данные о поврежденных или разрушенных объектах, документы и оценка ущерба, описание событий, фото или другие доказательства.
Также доступна функция "Цифровые полномочия", которая позволяет руководителям компаний делегировать подачу заявлений уполномоченным представителям.
Таким образом Украина переходит от фиксации потерь к системной подготовке к компенсациям. Для бизнеса это шанс не просто зафиксировать убытки, а реально претендовать на их возмещение в будущем.
Какие убытки понесла инфраструктура Украины?
По данным 5 отчета Rapid Damage and Needs Assessment, который проведен совместно Группой Всемирного банка, правительством Украины, Еврокомиссией и ООН, Украине понадобится 587,7 миллиарда долларов для восстановления в течение 2026 – 2035 годов.
Всего к концу 2025 года стоимость прямых убытков от войны за последние 46 месяцев выросла до 195,1 миллиарда долларов, что указывает на увеличение оценки 5 отчета на 64,1 миллиарда долларов, или на чуть больше, чем 12%, по сравнению с 4 отчетом в 2024 году.
Экономист Игорь Бураковский для 24 Канала заметил, что оценка убытков и потребностей сформирована на основе данных с февраля 2022 по декабрь 2025 года. Впрочем на самом деле точные цифры на сегодня довольно трудно посчитать.
Кроме того, стоит учитывать, что оценка потребностей восстановления базируется на нынешних ценах. В будущем эти расчеты могут меняться: отдельные виды работ потребуют больше ресурсов, тогда как другие, благодаря научно-техническому прогрессу, наоборот могут подешеветь.
Также средства на полное восстановление Украины будут поступать еще в течение определенного времени. И поэтому сегодня стоит говорить не только об этих суммах, но и об источниках финансирования восстановления.
До войны мы имели определенную экономику, потом понесли потери и сейчас хотим восстановить утраченное, но возникает вопрос: целесообразно ли все восстанавливать и сколько реально Украина нуждается в средствах,
– анализирует Бураковский.
Для этого придется провести дополнительные исследования и осуществить определенные подготовительные мероприятия. Например, провести разминирование и расчистку территорий и т.д., что также потребует значительных ресурсов и времени.
Несмотря на это, цифры, которые приведены в отчете за 2025 год, следует воспринимать как ориентировочные – они отражают текущие масштабы проблем и потребностей, и именно так их надо воспринимать.
Поэтому величина потерь, к сожалению, со временем будет только расти, а сам процесс восстановления потребует достаточно длительного времени и не ограничится несколькими годами.
