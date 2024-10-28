Украинские ветераны могут получить до 1 миллиона гривен на развитие своего бизнеса

Эта грантовая программа является частью правительственной инициативы "Сделано в Украине". Таким образом правительство стремится поддержать развитие малого и среднего бизнеса.

Кто может получить такой грант

Этот грант предоставляется ветеранам и членам их семей. Замминистра экономики Татьяна Бережная рассказала, что, по состоянию на сейчас, есть уже 1 150 победителей, которые получат такую помощь от государства.

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Татьяна Бережная Заместитель министра экономики Украины Благодаря финансовой поддержке 70% из них смогут масштабировать бизнес, увеличить объемы производства, освоить новые направления деятельности, 30% грантополучателей начнут собственное дело с нуля. В целом государство инвестирует через гранты в бизнес ветеранов и членов их семей уже 540 миллионов гривен.

Наиболее популярными направлениями для использования гранта являются:

торговля (как оптовая, так и розничная);

организация питания;

временное размещение;

перерабатывающая промышленность.

Какой размер этого гранта

Размер финансовой поддержки зависит от количества рабочих мест, которые может создать предприниматель. Ветеран имеет право получить такой грант:

помощь до 250 тысяч гривен предоставляется лицам, которые должны создать одно рабочее место;

предоставляется лицам, которые должны создать одно рабочее место; до 500 тысяч гривен – 2 рабочих места;

– 2 рабочих места; до 1 миллиона гривен – 4 рабочих места.

Обратите внимание! Чтобы получить грант от 500 тысяч до 1 миллиона гривен, ветеран должен быть ФЛП не менее 3 лет.

Супруги ветеранов могут получить меньшие гранты:

до 250 тысяч гривен можно получить при условии создания по крайней мере одного рабочего места;

можно получить при условии создания по крайней мере одного рабочего места; до 500 тысяч гривен – 2 рабочих мест.

Обратите внимание! Эти гранты возможны только в формате софинансирования – 70% покрывает государство, 30% – собственные средства заявителя.