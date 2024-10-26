Впечатляющие показатели

Компания Goldwind Science & Technology, которая является крупнейшим производителем ветряных турбин в мире, рассказала о чистой прибыли в 56,9 миллиона долларов по итогам 3 квартала 2024 года. Это аж в 43 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Bloomberg.

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Что касается выручки, то в годовом исчислении она выросла до 15,6 миллиарда юаней. Это на 52% больше предыдущего показателя.

Какова причина такого роста

Эксперты сообщают, что причина такого стремительного роста показателей кроется в снижении себестоимости продукции. Также этому способствовало быстрое развитие чистой энергетики в Китае. Именно здесь крупнейший рынок ветроэнергетики, на котором работают как минимум 10 основных игроков.

Goldwind Science & Technology также является крупнейшим экспортером турбин из Китая.