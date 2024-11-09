Белгород-Днестровский порт наконец купили: заставила ли 13 попытка и только 1 покупатель снизить цену

Фонду госимущества наконец удалось продать Белгород-Днестровский порт. Успешной оказалась аж 13 попытка приватизации.

Удачная приватизация

Фонд государственного имущества давно пытался продать единый имущественный комплекс "Белгород-Днестровский морской торговый порт". И 8 ноября это таки удалось, эта попытка была уже 13-й, сообщает 24 Канал со ссылкой на Prozorro.Продажи.

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В аукционе принял участие только один участник – ООО "Топ-Оффер" Евгения Богуславского. Стартовая цена лота составляла 88,99 миллиона гривен, компания предложила 90 миллионов, поэтому с НДС в бюджет поступит 108 миллионов гривен.

В прошлом году аукцион по приватизации Белгород-Днестровского порта со ставкой в 264,12 миллиона гривен выиграло ООО "Укрдонинвест" бизнесмена Виталия Кропачева, но на этапе договора купли-продажи он отказался покупать предприятие.

Что известно о порту

Его специализация – перевалка лесных грузов, минеральных удобрений, железорудных окатышей, металлопродукции и зерновых грузов. В статусе указано, что основной вид деятельности – вспомогательное обслуживание водного транспорта.

С 1 апреля 2022 года объект использовали как логистический центр для портов на Дунае.