Контакты на закупку Минобороны: в министерстве объяснили, почему украинский бизнес проигрывает

Несмотря на то, что 77% контрактов Минобороны принадлежит украинскому бизнесу, большинство денег уходит за границу. Но в следующем году ситуация может измениться, ведь правительство уже проголосовало за важные изменения.

Об этом рассказал Министр обороны Алексей Резников во время онлайн-конференции Forbes "Без розовых очков. Бизнес и государство во время войны"

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Контракты Минобороны

Министр обороны рассказывает, что когда началась война, Украина нуждалась в большом количестве амуниции, которую нужно было доставить уже. Поэтому министерство заключило контракты со странами, которые могли одновременно поставлять по 50, 100 тысяч единиц.

Когда Минобороны летом начал заказывать зимнюю форму, то украинский национальный производитель, по словам Резникова, сказал, что ему нужно минимум три месяца на развертывание возможностей. Закуплю соответствующую фурнитуру, ткани, чтобы через три месяца начать полноценное производство.

Алексей Резников Министр обороны Украины Когда я делаю заказ в июне, то три месяца на подготовку меня не устраивает, потому что июль, август, сентябрь, а мне нужно уже начиная с сентября завозить на склады зимнюю одежду, чтобы она расходилась по военным частям, чтобы командование логистики вовремя могло их подать. Мы знаем, что 15 октября официально зимний период, но кто его знает как погода будет, особенно ребятам в окопах. Поэтому мы должны были работать на опережение.

Что говорят цифры

Что касается контракта в процентном смысле – все равно 77% – это украинские производители продукции и только соответственно 23% – это заграница.

Что касается денег, то примерно 65% – это за границу и 35% – это национальному производителю.

Заграница получает больше денег, чем украинский бизнес, потому что самая большая составляющая – бронежилеты и шлемы, которые достаточно дорогие.

Мы с премьер-министром четко понимаем, что мы хотим, чтобы вся бюджетная гривневая масса попадала в украинскую индустрию, соответственно – это рабочие места, налоги и экономия. А соответственно, я услышал очень положительный сигнал от индустрии. Они сказали: нам это интересно, мы готовы, а далее простые бюрократические процедуры,

– делится министр.

Минобороны будет заключать рамочные соглашения

Резников объяснил, что не может заключить контракты сейчас на 23 год, потому что не принят бюджет, а соответственно у Минобороны нет денег и не может зарегистрировать его в Казначействе. Но министерство нашло выход – так называемые рамочные соглашения. "Это что-то вроде протоколов о намерениях, но производители ответили, что их это устраивает". – рассказывает он.

Следовательно, в течение недели – двух будут заключены эти рамочные соглашения, которые дадут комфорт бизнесу. Благодаря этому бизнес сможет взять ссуду в банках, которые на сегодня вполне ликвидны. Соответственно профинансировать закупку фурнитуры, ткани и так далее. А Минобороны, как только получит бюджетные росписи, сможет с ними заключать контракт.

Поэтому я считаю, что 23 год будет более интересен для национального производителя по всем показателям. И я очень оптимистично на это смотрю,

– подчеркнул он.

Резников подал изменения в 335 постановления, за которое проголосовали на последнем заседании. Все колебания валютного курса, биржевые показатели и т.п., реально влияющие на невозможность на равных условиях сделать поставки с точки зрения проигрыша в цене украинского бизнеса, дают право вносить изменения в контракт бюджетному учреждению и соответственно привязаться к текущему курсу и таким образом выровнять это неравенство.