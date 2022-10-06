В то же время Верховная Рада скоро проголосует законопроект, предусматривающий бронирование работников предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для функционирования экономики. Об этом рассказала министр экономики Юлия Свириденко на онлайн-встрече властей с представителями аграрных ассоциаций.

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Власть примет законодательство о бронировании работников

Во время встречи участники обсудили неотложные вопросы, что беспокоят предпринимателей и нуждаются в оперативном решении для содействия развитию аграрного бизнеса в Украине. Так, основными темами, которые озвучивали аграрии, были:

бронирование сотрудников;

работа предприятий на временно оккупированных территориях;

взаимодействие с торговыми сетями.

Мы работаем над тем, чтобы работники предприятий, критичных для функционирования экономики, были забронированы. За это время мы, до принятия соответствующего закона, забронировали уже более 700 тысяч человек,

– заявила министр экономики.

Свириденко добавила, что уже на этой неделе Верховная Рада должна проголосовать законопроект №7687, которым предусмотрено, что бронированию подлежат военнообязанные работники предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Параллельно с этим Минэкономики разрабатывает проект порядка, определяющего четкие и понятные критерии, условия и порядок бронирования военнообязанных работников,

– подытожила чиновница.