Водночас, невдовзі Верховна Рада проголосує законопроєкт, що передбачатиме бронювання працівників підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки. Про це розповіла міністерка економіки Юлія Свириденко під час онлайн-зустрічі влади з представниками аграрних асоціацій.

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Влада затвердить законодавство щодо бронювання працівників

Під час зустрічі учасники обговорили нагальні питання, що турбують підприємців та потребують оперативного розв'язання задля сприяння розвитку аграрного бізнесу в Україні. Так, основними темами, які підіймали аграрії, були:

бронювання працівників;

робота підприємств на тимчасово окупованих територіях;

взаємодія з торговими мережами.

Ми працюємо над тим, щоб працівники підприємств, які критичні для функціонування економіки, були заброньовані. За цей час ми, до прийняття відповідного закону, забронювали вже понад 700 тисяч осіб,

– заявила міністерка економіки.

Свириденко додала, що вже цього тижня Верховна Рада має проголосувати законопроєкт №7687, яким передбачено, що бронюванню підлягають військовозобов'язані працівники підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Паралельно з цим Мінекономіки розробляє проєкт порядку, що визначатиме чіткі та зрозумілі критерії, умови та порядок бронювання військовозобов'язаних працівників,

– підсумувала посадовиця.