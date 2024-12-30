Контрабанда роскошных авто в Россию: FT показал схему ввоза через третьи страны

Российские контрабандисты нашли способ доставлять роскошные автомобили из Европы, несмотря на санкции ЕС, которые существенно усложнили официальный импорт. За это они берут десятки тысяч евро, удовлетворяя спрос состоятельных россиян.

Контрабандисты возят россиянам авто

Как сообщает Financial Times, по меньшей мере пять российских компаний предлагают контрабандно ввезти автомобили из Европы, которые подпадают под санкции 2022 года, информирует 24 Канал.

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Эти ограничения были введены в рамках запрета на экспорт роскошных товаров в Россию в ответ на ее вторжение в Украину.

Как работает схема

Российские дилеры скупают автомобили в европейских автосалонах, предлагая их в Россию с существенной наценкой. Например, BMW 530 d M Sport, который выставлен за 31 900 евро в Германии, продается в России через компанию AvtoImport за 68 200 долларов.

На российском сайте Auto.ru журналисты FT обнаружили более 50 таких авто с наценкой около 19 000 евро. Контрабандисты уверяют покупателей, что доставляют машины через третьи страны, чтобы обойти санкции.

Новые маршруты

Ужесточение санкций в июле 2023 года, в частности запрет на ввоз товаров через Беларусь, заставило контрабандистов искать новые пути. Теперь они используют маршруты через Турцию, Грузию или Южную Корею.

Один из представителей AvtoImport рассказал журналистам, что через Корею доставлять автомобили премиум-класса даже дешевле и проще. Также предлагается дополнительная услуга перенастройки бортовых систем с корейского на русский язык за 30 000 рублей.

Реакция европейских компаний

Некоторые европейские автодилеры формально соблюдают законы, но фактически их автомобили продолжают попадать в Россию. Например, черный Mercedes-Benz S350, проданный в январе 2024 года в Германии компанией Kessler & Haag в Кыргызстан, за два месяца зарегистрировали в Москве.

"Меня не интересует, что происходит с автомобилями после экспорта", – прокомментировал ситуацию представитель компании Артур Кесслер, подчеркнув, что они придерживаются всех правил.

Заметьте. Несмотря на уменьшение объемов экспорта европейских автомобилей в Россию, поток все еще остается. Таможенники стран Балтии подтвердили, что значительная часть автомобилей, официально предназначенных для Центральной Азии, в конце концов оказывается в России. Это свидетельствует, что хоть санкции ЕС и усложнили ввоз роскошных товаров в Россию, полностью остановить их пока не удается.