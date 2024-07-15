Денег уже не хватает: НБУ просит пересмотреть программу "5-7-9"

Программа кредитования "5-7-9" приобрела широкую популярность среди предпринимателей. Однако поддерживать ее становится все сложнее.

Государство должно банкам немало денег

Как рассказала директор департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова, государство должно банкам деньги за компенсацию льготных ставок по программе "Доступные кредиты 5-7-9%". Погасить долг из-за динамики использования денег будет сложно.

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Мы можем уменьшить ежемесячные потребности программы, сфокусировав ее, сдерживая рост портфеля и снижая объемы компенсаций. Тогда имеющийся бюджет будет частично перекрывать долг. Но, судя по текущей динамике, полностью покрыть задолженность будет вызовом. Так что, надо решительно пересматривать условия программы,

– считает она.

О каком размере долга идет речь

Ежемесячно банкам выплачивается больший объем средств, чем в прошлом году, однако выполнение обязательств не покрывает долга. В частности, ежемесячно на портфеле в 129 миллиардов гривен возникает долг от 1,5 до 2 миллиардов гривен.

На начало июня задолженность составляла 5,8 миллиарда гривен. Ее удалось уменьшить, однако для решения проблемы нужен другой подход.