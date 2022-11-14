Банки выдали 50 тысяч льготных кредитов бизнесу: на что предприниматели чаще всего берут деньги

14 ноября 2022 , 15:12
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Источник:

Министерство финансов Украины

Предприниматели заключили более 50 тысяч кредитов в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%". Общая сумма кредитов составила 153,52 миллиарда гривен.

Кредитование бизнеса

  • За прошедшую неделю в рамках программы было выдано 376 льготных кредитов на общую сумму 1,75 миллиарда гривен.
  • С начала полномасштабной войны – 15 272 кредитных договора на общую сумму 63,9 миллиарда гривен.

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С момента старта Государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" субъекты предпринимательства получили от уполномоченных банков 50 094 кредита на общую сумму 153,52 миллиарда гривен, из которых 32 280 – от банков государственного сектора экономики на общую сумму 60, 46 миллиарда гривен (по состоянию на 14 ноября 2022 года),
– говорится в сообщении Минфина.

Кредитование бизнеса по госпрограмме "5-7-9%" / Инфографика Минфина

На какие цели выдали больше денег банки

  • 0,78 миллиарда гривен – на инвестиционные цели;
  • 5,42 миллиарда гривен – как антикризисные кредиты;
  • 4,51 миллиарда гривен – как рефинансирование предварительно полученных кредитов;
  • 25,68 миллиарда гривен – кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
  • 27,49 миллиарда гривен – на антивоенные цели.

Программа реализуется Фондом развития предпринимательства (ФРП). Единственным участником ФРП является правительство Украины в лице Министерства финансов Украины, координирующее все аспекты деятельности Фонда,
– напоминают в министерстве.

Обратите внимание! По состоянию на 14 ноября по Государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" ФРП заключил соглашения о сотрудничестве с 44 банками.
Автор: Дар'я Вереньова