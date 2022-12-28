За неделю бизнес получил миллиард гривен кредитования

По программе "Доступные кредиты 5-7-9%" на прошлой неделе были выданы льготные кредиты на общую сумму более миллиарда гривен. Больше кредитов было выдано на антивоенные цели.

Кредитование бизнеса

В период с 19 по 26 декабря было издано 327 льготных кредитов на общую сумму 1,05 миллиарда гривен по программе 5-7-9%.

по программе 5-7-9%. Государственные банки заключили 180 кредитных договоров на 0,36 миллиарда гривен.

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Всего момента старта госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" субъекты предпринимательства по состоянию на 26 декабря получили от уполномоченных банков 52 181 кредит на общую сумму 161,86 миллиарда гривен, из которых 33 565 – от банков государственного сектора экономики на 65,04 миллиарда гривен.

Кредитование бизнеса во время войны

За время действия военного положения было заключено 17 359 кредитных договоров на общую сумму 72,24 миллиарда гривен, из которых:

0,8 миллиарда гривен – на инвестиционные цели;

6,22 миллиарда гривен – как антикризисные кредиты;

4,34 миллиарда гривен – как рефинансирование предварительно полученных кредитов;

25,72 миллиарда гривен – кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

35,14 миллиарда гривен – на антивоенные цели.

Отметьте, что из 17 359 кредитных договоров, заключенных во время военного положения, банками государственного сектора было выдано 13 089 кредитных договоров на сумму 38,39 миллиарда гривен.

Кредиты бизнеса по программе 5-7-9% / Инфографика Минэкономики