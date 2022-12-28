Кредитування бізнесу

У період з 19 по 26 грудня було видано 327 пільгових кредитів на загальну суму 1,05 мільярда гривень за програмою 5-7-9%.

за програмою 5-7-9%. Державні банки уклали 180 кредитних договорів на 0,36 мільярда гривень.

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Загалом моменту старту держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" суб'єкти підприємництва станом на 26 грудня отримали від уповноважених банків 52 181 кредит на загальну суму 161,86 мільярда гривень, з яких 33 565 – від банків державного сектору економіки на 65,04 мільярда гривень.

Кредитування бізнесу під час війни

За час дії воєнного стану було укладено 17 359 кредитних договорів на загальну суму 72,24 мільярда гривень, з яких:

0,8 мільярда гривень — на інвестиційні цілі;

6,22 мільярда гривень — як антикризові кредити;

4,34 мільярда гривень — як рефінансування попередньо отриманих кредитів;

25,72 мільярда гривень — кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

35,14 мільярда гривень — на антивоєнні цілі.

Зауважте, що з 17 359 кредитних договорів, котрі були укладені під час воєнного стану, банками державного сектору було видано 13 089 кредитних договорів на суму 38,39 мільярда гривень.

Кредити бізнесу за програмою 5-7-9% / Інфографіка Мінекономіки