Крупная российская компания заявила о банкротстве: она связана с производством ракет и дронов

АО "Монокристалл" входит в концерн "Энергомера" и является одним из мировых лидеров в производстве синтетических сапфиров. Они используются, в частности, в производстве ракет и дронов.

Какая российская компания объявила о банкротстве?

Компания уведомила кредиторов о намерении обратиться в Арбитражный суд Ставропольского края с заявлением о собственном банкротстве, о чем пишет The Moscow Times.

АО "Монокристалл" указывает на признаки неплатежеспособности и "недостаточности имущества".

Согласно аудиторскому заключению, краткосрочные обязательства "Монокристалла" на конец 2025 года превышали оборотные активы на 3,7 миллиарда рублей, а за год активы сократились с 15,7 миллиарда до 13,3 миллиарда рублей.

Объем краткосрочных заемных средств вырос до 5,15 миллиарда рублей, кредиторская задолженность составила 639,4 миллиона рублей, долгосрочные обязательства – более 9,4 миллиарда рублей.

Заметьте! При этом штат предприятия сократился с 1 087 человек в 2022 году до 524 в 2025 году.

Руководство связывает кризис:

с повреждением производственных мощностей в Белгородской области во время обстрелов;

перебоями поставок сырья;

закрытием европейского рынка;

падением спроса на электронику в Азии.

Управляющий партнер компании Vita Liberta Сергей Конон считает, что шанс на спасение есть – благодаря уникальности производства.

Производство искусственных сапфиров такого уровня в стране, по сути, одно, и компетенции накапливались десятилетиями. Потерять их легко, восстановить почти невозможно,

– говорит Конон.

По его словам, наиболее вероятный сценарий – глубокая реструктуризация, смена собственника или продажа сапфирового направления новому инвестору. В противном случае рынок рискует потерять одно из немногих высокотехнологичных производств мирового уровня.

В то же время российское медиа CNews писало, что по итогам 2022 года, "Монокристалл" занимал треть мирового рынка искусственных сапфиров. Кроме военной промышленности, они используются для производства защитного стекла смартфонов и смарт-часов.

Напомним, что банкротство компаний в России сейчас обыденное дело. Например, компания "Русский холод" на грани банкротства из-за долгов. Они уже превысили 12,5 миллиардов рублей.

Банкротства требуют для четырех ключевых структур:

АО "Русский холод"; АО "ТД "Русский холод""; ООО "Алтайхолод"; "Лагуна койл".

Уже в прошлом году производство мороженого "Русского холода" сократилось на 25% – до 15 тысяч тонн. Об этом все пишет Dairy News.

Что еще стоит знать о ситуации с бизнесом в России?

Холдинг "Объединенные кондитеры" сократил персонал уже на 24%. Причиной стало падение спроса на шоколад в России. Компания выпускает популярную и известно продукцию под брендами "Аленка", "Коровка" и "Бабаевский"

Также россияне начинают активно экономить. Это также влияет на российский бизнес. Например, крупные сети переходят на компактные форматы магазинов.

Экономист Олег Гетман рассказал для 24 Канала, что власти России волнует больше всего проблемы с бюджетом. Он также добавил, что проблемы с индексацией, дополнительная печать рубля и безумные займы на внутреннем рынке России – это все то, что происходит сейчас в стране.