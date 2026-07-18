Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
Бизнес Актуальные новости От минимальной зарплаты до 92 тысяч гривен: кто зарабатывает больше всего и меньше всего в Украине
18 июля, 08:12
2

От минимальной зарплаты до 92 тысяч гривен: кто зарабатывает больше всего и меньше всего в Украине

Альбина Ковпак

Средняя зарплата, которую работодатели предлагают украинцам, продолжает расти: сейчас она составляет около 30 тысяч гривен в месяц. Однако разница между самыми высокооплачиваемыми и наименее оплачиваемыми профессиями остается значительной – от минимальной до более 90 тысяч гривен.

В каких областях самые высокие зарплаты в Украине

За год средняя зарплата в Украине выросла на 6 тысяч гривен. Об этом сообщили в Госслужбе занятости, пишет "РБК-Украина".

Для сравнения: в июне 2025 года работодатели в среднем предлагали 24 тысячи гривен. Таким образом, за год уровень зарплатных предложений вырос примерно на 25%.

Самые высокие средние зарплаты сегодня предлагают работодатели в следующих областях:

  1. Киев – 38 тысяч гривен;
  2. Винницкая область – 36 тысяч гривен;
  3. Херсонская область – 34 тысячи гривен;
  4. Днепропетровская область – 31 тысяча гривен;
  5. Харьковская область – 31 тысяча гривен.

Каким специалистам готовы платить больше всего

В Госслужбе занятости объясняют, почему самые высокие зарплаты получают специалисты с высокой квалификацией, значительным опытом работы или те, кто работает в профессиях с дефицитом кадров. В перечень вакансий с самыми высокими зарплатными предложениями вошли:

  • операционный директор – 92 000 гривен;
  • водитель международных перевозок – 66 000 гривен;
  • риэлтор – 58 000 гривен;
  • автомаляр – 57 000 гривен;
  • программист – 52 000 гривен;
  • автомеханик – 47 000 гривен;
  • шеф-повар – 46 000 гривен;
  • крановщик – 37 000 гривен.

Кому платят меньше всего

Самые низкие зарплаты работодатели предлагают работникам, выполняющим несложную или неквалифицированную работу и не требующим специального образования или длительного обучения. К таким профессиям относятся:

  • дворник;
  • уборщик;
  • кухонный рабочий;
  • посудомойщик;
  • почтальон;
  • укладчик-упаковщик.

Для большинства таких вакансий работодатели предлагают минимальную заработную плату, которая в 2026 году составляет 8 647 гривен в месяц.

К слову, украинский IT-рынок также продолжает демонстрировать рост зарплат. По итогам июня 2026 года медианная зарплата разработчиков поднялась до 3 500 долларов, а наиболее высокооплачиваемые специалисты зарабатывают более 7 тысяч долларов в месяц.

Самые высокие медианные зарплаты зафиксированы сразу в трех городах Украины: Киеве, Тернополе и Черкассах (3 900 долларов). Почти не отстает Львов с медианной зарплатой 3 800 долларов.

Связанные темы:

Все про работу Рынок труда Зарплата