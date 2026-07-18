От минимальной зарплаты до 92 тысяч гривен: кто зарабатывает больше всего и меньше всего в Украине

Средняя зарплата, которую работодатели предлагают украинцам, продолжает расти: сейчас она составляет около 30 тысяч гривен в месяц. Однако разница между самыми высокооплачиваемыми и наименее оплачиваемыми профессиями остается значительной – от минимальной до более 90 тысяч гривен.

В каких областях самые высокие зарплаты в Украине

За год средняя зарплата в Украине выросла на 6 тысяч гривен. Об этом сообщили в Госслужбе занятости, пишет "РБК-Украина".

Для сравнения: в июне 2025 года работодатели в среднем предлагали 24 тысячи гривен. Таким образом, за год уровень зарплатных предложений вырос примерно на 25%.

Самые высокие средние зарплаты сегодня предлагают работодатели в следующих областях:

Киев – 38 тысяч гривен; Винницкая область – 36 тысяч гривен; Херсонская область – 34 тысячи гривен; Днепропетровская область – 31 тысяча гривен; Харьковская область – 31 тысяча гривен.

Каким специалистам готовы платить больше всего

В Госслужбе занятости объясняют, почему самые высокие зарплаты получают специалисты с высокой квалификацией, значительным опытом работы или те, кто работает в профессиях с дефицитом кадров. В перечень вакансий с самыми высокими зарплатными предложениями вошли:

операционный директор – 92 000 гривен;

водитель международных перевозок – 66 000 гривен;

риэлтор – 58 000 гривен;

автомаляр – 57 000 гривен;

программист – 52 000 гривен;

автомеханик – 47 000 гривен;

шеф-повар – 46 000 гривен;

крановщик – 37 000 гривен.

Кому платят меньше всего

Самые низкие зарплаты работодатели предлагают работникам, выполняющим несложную или неквалифицированную работу и не требующим специального образования или длительного обучения. К таким профессиям относятся:

дворник;

уборщик;

кухонный рабочий;

посудомойщик;

почтальон;

укладчик-упаковщик.

Для большинства таких вакансий работодатели предлагают минимальную заработную плату, которая в 2026 году составляет 8 647 гривен в месяц.

К слову, украинский IT-рынок также продолжает демонстрировать рост зарплат. По итогам июня 2026 года медианная зарплата разработчиков поднялась до 3 500 долларов, а наиболее высокооплачиваемые специалисты зарабатывают более 7 тысяч долларов в месяц.

Самые высокие медианные зарплаты зафиксированы сразу в трех городах Украины: Киеве, Тернополе и Черкассах (3 900 долларов). Почти не отстает Львов с медианной зарплатой 3 800 долларов.