От минимальной зарплаты до 92 тысяч гривен: кто зарабатывает больше всего и меньше всего в Украине
Средняя зарплата, которую работодатели предлагают украинцам, продолжает расти: сейчас она составляет около 30 тысяч гривен в месяц. Однако разница между самыми высокооплачиваемыми и наименее оплачиваемыми профессиями остается значительной
В каких областях самые высокие зарплаты в Украине
За год средняя зарплата в Украине выросла на 6 тысяч гривен. Об этом сообщили в Госслужбе занятости, пишет "РБК-Украина".
Для сравнения: в июне 2025 года работодатели в среднем предлагали 24 тысячи гривен. Таким образом, за год уровень зарплатных предложений вырос примерно на 25%.
Самые высокие средние зарплаты сегодня предлагают работодатели в следующих областях:
- Киев – 38 тысяч гривен;
- Винницкая область – 36 тысяч гривен;
- Херсонская область – 34 тысячи гривен;
- Днепропетровская область – 31 тысяча гривен;
- Харьковская область – 31 тысяча гривен.
Каким специалистам готовы платить больше всего
В Госслужбе занятости объясняют, почему самые высокие зарплаты получают специалисты с высокой квалификацией, значительным опытом работы или те, кто работает в профессиях с дефицитом кадров. В перечень вакансий с самыми высокими зарплатными предложениями вошли:
- операционный директор – 92 000 гривен;
- водитель международных перевозок – 66 000 гривен;
- риэлтор – 58 000 гривен;
- автомаляр – 57 000 гривен;
- программист – 52 000 гривен;
- автомеханик – 47 000 гривен;
- шеф-повар – 46 000 гривен;
- крановщик – 37 000 гривен.
Кому платят меньше всего
Самые низкие зарплаты работодатели предлагают работникам, выполняющим несложную или неквалифицированную работу и не требующим специального образования или длительного обучения. К таким профессиям относятся:
- дворник;
- уборщик;
- кухонный рабочий;
- посудомойщик;
- почтальон;
- укладчик-упаковщик.
Для большинства таких вакансий работодатели предлагают минимальную заработную плату, которая в 2026 году составляет 8 647 гривен в месяц.
К слову, украинский IT-рынок также продолжает демонстрировать рост зарплат. По итогам июня 2026 года медианная зарплата разработчиков поднялась до 3 500 долларов, а наиболее высокооплачиваемые специалисты зарабатывают более 7 тысяч долларов в месяц.
Самые высокие медианные зарплаты зафиксированы сразу в трех городах Украины: Киеве, Тернополе и Черкассах (3 900 долларов). Почти не отстает Львов с медианной зарплатой 3 800 долларов.