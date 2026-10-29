Кто владеет "Эпицентром" и на чем зарабатывает компания

"Эпицентр К" – крупнейший непродуктовый ритейлер Украины, развивающий сети торговых центров, онлайн-торговлю, аграрное направление и производство. За годы работы компания превратилась из продавца керамической плитки в большую бизнес-группу с различными направлениями деятельности.

Кто является владельцем "Эпицентра"

По состоянию на 2025 год сеть "Эпицентр" насчитывала 72 торговых центра по всей Украине, пишет Liga.net.

Компанию "Эпицентр К" основали предприниматель и народный депутат Украины Александр Герега, его жена Галина Герега и Татьяна Суржик.

Александр Герега является народным депутатом Украины с 2012 года. Галина Герега ранее занимала должность секретаря Киевсовета, а в 2012 году исполняла обязанности мэра Киева.

Какие предприятия входят в группу "Эпицентр"

Группа компаний работает не только в сфере розничной торговли. К ее основным активам и направлениям относятся:

Ритейл: гипермаркеты "Эпицентр" и "Новая Линия", а также сеть спортивных магазинов Intersport-Украина. Онлайн-торговля: интернет-магазин и маркетплейс epicentrk.ua. Аграрный бизнес: агрохолдинг "Эпицентр Агро". Производство: заводы Epicentr Ceramic Corporation, а также деревообрабатывающее предприятие ЦСМ "Осмолода". Логистика: собственная инфраструктура.

Компания также развивает новые форматы торговли и услуг, в частности компактные магазины "Эпицентр Экспресс", парки развлечений и зарядные хабы для электромобилей.

История "Эпицентра": от магазина плитки до большой бизнес-группы

Как все начиналось

В 1994–2000 годах семья Герег развивала торговлю импортной керамической плиткой. В 1996 году открылся первый магазин площадью 25 квадратных метров, а также была основана компания "Цермет АГС". К 2000 году бизнес стал заметным игроком на рынке керамики.

6 декабря 2003 года в Киеве на улице Братиславской открылся первый гипермаркет "Эпицентр". В 2005–2006 годах сеть расширилась еще на четыре торговых центра – три в Киеве и один во Львове.

В 2007–2013 годах компания активно росла, ежегодно открывая по 8–9 новых торговых центров. В 2013 году "Эпицентр" приобрел сеть "Новая Линия", в которую входили 16 гипермаркетов, а также логистический комплекс "Калиновка".

Расширение бизнеса и выход в онлайн

В 2014–2018 годах компания открыла еще 14 торговых центров в разных регионах Украины. В 2016 году она запустила интернет-магазин 27.ua и приобрела 80% агрохолдинга "Винницкая агропромышленная группа".

В 2019–2021 годах компания продолжила расширение: открыла семь новых и обновила шесть торговых центров, а также запустила маркетплейс epicentrk.ua.

Война, новые форматы и спортивный бизнес

После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году компания понесла значительные потери. Часть торговых центров была разрушена или повреждена в результате боевых действий. Несмотря на это, бизнес продолжил развивать новые направления: химчистка "Мультисервис" и сеть зарядных хабов для электромобилей.

В 2023 году "Эпицентр К" приобрел польскую сеть спортивных магазинов Intersport. Компания также развивала форматы Intersport, The Athlete’s Foot и 4F – всего более 60 магазинов в Украине.

Новые торговые и развлекательные проекты

В июле 2024 года в Киеве открылся первый парк развлечений Epilend. В том же году компания начала развивать формат супермаркетов "Эпицентр Экспресс": к концу года работало 59 таких точек в разных городах.

В начале октября 2024 года стало известно, что "Эпицентр" приобрел недостроенный торгово-развлекательный центр KyivMall на левом берегу Киева.